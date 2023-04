Abren nuevo consultorio pediátrico en el Hospital

El Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela habilitó el lunes pasado un nuevo servicio de consultorio pediátrico que se suma a la Guardia pediátrica para atender los casos de consulta pediátrica que no sean urgencias o emergencias. ¿Cuáles son estos casos? Patologías o condiciones que no ponen en riesgo la vida y pueden atenderse en las próximas 24 o 48 hs. En esa lista se inscriben como ejemplos casos se fiebre de inicio reciente, mocos y tos sin dificultad respiratoria, traumatismo sin deformidad ni pérdida de movilidad, diarrea sin presencia de sangre y sin deshidratación, congestión nasal, conjuntivitis, entre otros.

La intención es optimizar el uso del Servicio de Guardia, destacaron las autoridades del Hospital. Las consultas de seguimiento, la confección de recetas y de certificados médicos, el control ambulatorio de enfermedades crónicas y el control del niño sano, no constituyen urgencias y pueden ser derivados a estos consultorios de demanda espontánea que funcionan en cuatro sedes distintas.

¿Dónde dirigirse para la consulta espontánea que no es urgente?

- El edificio del nuevo Hospital de Rafaela (Bv. Lehmann y Frondizi): los lunes de 13 a 21 hs, los martes, miércoles y jueves de 15 a 21 hs. y viernes de 13:30 a 21 hs.

- El edificio del Hospital (Lisandro de la Torre 737): de lunes a viernes de 7 a 12.30 hs y de 13 a 17:30 hs.

- El Centro de Atención Primaria de la Salud N°4 (barrio Fátima): los lunes de 15 a 17 hs, los martes de 12 a 15:30, los miércoles, jueves y viernes de 12 a 17 hs. Este servicio comenzará desde este miércoles 19 de abril.

- El Centro de Atención Primaria de Salud Nº 2 (barrio Barranquitas): los lunes, martes, miércoles y viernes de 13 a 17 hs. Este servicio comenzará desde el próximo lunes 24 de abril.

Por último, la Guardia Pediátrica para urgencias o emergencias continúa funcionando las 24 hs en el edificio del nuevo Hospital de Rafaela, sito en Bv. Lehmann y Frondizi.