La UCR oficializará hoy su ingreso al frente de frentes

La Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, órgano máximo del centenario partido, se reunirá hoy a partir de las 18:00 en la sede del Comité Provincial para sellar orgánicamente su participación electoral dentro de un mismo frente con el PRO, el Socialismo, Creo (partido vinculado al intendente de Rosario Pablo Javkin) y otros 6 partidos más con vistas a las elecciones santafesinas.

La Convención presidida por Ignacio Paz, un rosarino de 30 años que representa la renovación partidaria -del sector de Julián Galdeano y Carolina Losada-, contará con la participación de dirigentes de toda la Provincia de Santa Fe de todas las líneas internas que encaran este año electoral con la ambición de llegar al Ejecutivo provincial. Desde Rafaela viajará el dirigente Juan Degiovanni, quien integra el espacio liderado por los concejales Germán Bottero y Leonardo Viotti.

La conformación de una alianza electoral amplia era uno de los objetivos primordiales para el Neo, referenciado con la candidatura de Maximiliano Pullaro, como para el sector que impulsa las candidaturas de Carolina Losada y Dionisio Scarpin. Esta alianza electoral genera expectativas en todo el Radicalismo, que entiende que en esta ocasión al no dividir votos opositores en más de un frente se consolidan sus posibilidades de lograr un triunfo electoral y desarrollar su plataforma de gobierno para Santa Fe, hecho que no sucede desde el Gobierno de Aldo Tessio, hace ya 60 años.

La Convención Radical será la previa del multitudinario evento que se llevará a cabo el martes 25 de abril en Cayastá con la participación de todos los partidos que conforman esta alianza electoral y con la misión de presentarse ante la sociedad santafesina como la mejor alternativa para vencer al Peronismo en las elecciones de este año. Ese día, se oficializará una declaración que contiene diez puntos que deberá cumplir cualquier referente del espacio en caso de convertirse en gobernador o gobernadora de Santa Fe.

El sábado pasado, el Partido Demócrata Progresista (PDP) santafesino aprobó su participación en la alianza electoral que aún no tiene nombre junto a la UCR, el PS y el PRO entre otros, en el marco de un Congreso que presidió en Rosario el concejal rafaelino, Lisandro Mársico. "Con este importante encuentro hemos garantizado nuestra pertenencia al “Frente de Frentes”, que próximos días comunicará su nombre definitivo, espacio político donde confluirán las fuerzas opositoras más representativas de Santa Fe", sostuvo a modo de conclusión el edil de esta ciudad al finalizar el encuentro.

Tras la Convención radical de este miércoles, en la hoja de ruta del frente de frentes sigue la reunión del PRO prevista para mañana, en la que se aceptará la moción para sumarse al frente de frentes. En tanto, el sábado se llevarán a cabo los congresos del Partido Socialista en Rosario y de Creo, el espacio que lidera el intendente rosarino Pablo Javkin, con el mismo objetivo.



¿UNIDOS?

El frente de frentes aún no tiene un nombre: hoy a las 11 dirigentes de los diez partidos -ya no está la Coalición Cívica que se fue tras una decisión de Elisa Carrió con respaldo de la santafesina Lucila Lehmann- se encontrarán en la ciudad de Santa Fe para definir el nombre de la coalición.

Finalmente no se utilizaría ni "Juntos" ni "Cambio", una de las aspiraciones de los partidos que integran ese espacio a nivel nacional como radicales y el PRO. Con la incorporación del socialismo, uno de los requisitos era buscar una nueva referencia y en este sentido corre con ventaja la palabra "Unidos".



PULLARO

El diputado provincial Maximiliano Pullaro efectuará el lanzamiento formal de su precandidatura a gobernador de Santa Fe este jueves a partir de las 12:00 hs. con transmisión en vivo por YouTube, Facebook e Instagram.

A esa lista se sumaría la semana próxima -se dice que el 27 de abril- la senadora nacional, Carolina Losada, en tanto que la socialista Clara García también resolvió ser precandidata a gobernadora. Por ahora Dionisio Scarpin mantiene su precandidatura, aunque daría un paso atrás cuando Losada formalice su decisión.