Lilita Carrió y su mensaje a los precandidatos de JxC

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Mientras el ruido de la interna del PRO no se acalla, Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, envió ayer un mensaje de "agradecimiento" a los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales por sostener el frente.

Luego de acusar al ex presidente Mauricio Macri de querer irse del espacio para acercarse a Javier Milei y de que el libertario invitara a Bullrich a una interna a solas, Carrió destacó que los tres postulantes nacionales reafirmaron su pertenencia al frente opositor.

"Se consolida Juntos por el Cambio. Los precandidatos a presidente reafirman y convalidan su pertenencia a esta fuerza. Gracias Horacio Rodríguez Larreta, gracias Patricia Bullrich, gracias Gerardo Morales", expresó la ex diputada nacional en su cuenta de Twitter.

Sobre la posibilidad de una alianza Macri - Milei habló el jefe de Gobierno porteño, que no coincidió con la mirada de Carrió.

"No siento que Mauricio se quiera ir con Milei, él es parte de Juntos por el Cambio", resaltó Rodríguez Larreta.

El mandatario porteño reconoció las "diferencias" con Macri, pero dijo que son "naturales en el espacio".

Rodríguez Larreta, además, fue consultaron sobre si Macri le había pedido que su primo Jorge Macri fuera el único candidato del PRO en la Ciudad.

"No, más allá de su opinión personal hablamos con él que hay que tender a que haya un candidato único del PRO, pero no definimos un nombre, hay tres candidatos y los tres son un orgullo para mí", respondió el jefe de Gobierno.