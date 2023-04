Silvio Fontanini antes de las elecciones en Atlético

A días de las elecciones en Atlético de Rafaela, que se llevarán a cabo el próximo martes 25 de abril, Silvio Fontanini habló con LA OPINIÓN para analizar el presente del club y compartir la propuesta de ‘Por más Atlético’, agrupación que lo tiene como candidato a vicepresidente.

“Estamos acostumbrados a trabajar pero no en una campaña, son días movidos y seguramente será por bien para el club”, indicó el actual presidente Fontanini, que de entrada nomás dejó en claro: “Hay que pedirle al socio que se acerque a votar, que ejerza su soberano derecho al voto, a elegir, es un derecho y una responsabilidad”.



-Están en el día a día del club, ¿Cuál es el principal ‘tema’ que el socio habla en relación a las elecciones que se vienen?

-Todos los días los socios se acercan y hablamos. El socio de Atlético te obliga todos los días, con o sin elecciones. Hace 3 años, con una pandemia en el inicio, que venimos trabajando de la misma manera. No nos obligó a nada que exista una elección, solo en distraer nuestra atención en este tiempo que es una elección. Esto es Rafaela, es una ciudad maravillosa que te obliga a pensar para arriba, y cada vez más grande, pasa acá y en todas las instituciones. El socio de Atlético es exigente por naturaleza y es magnífico que así sea.

Este 25 de abril es el día por excelencia donde el socio tiene y debe elegir entre dos propuestas. Nosotros presentamos una propuesta que ya es conocida, hace ya 3 años la venimos llevando adelante, no es de estos días.

Queremos que sea masiva la cantidad de socios que se acerquen a votar, es el día para elegir a quienes van a dirigir a Atlético en los próximos años.

-No estabas (o estás) de acuerdo con tener que llegar a elecciones.

-Traté de evitarlas. Las elecciones son bienvenidas, esto es democracia y fortalecen a las instituciones, como pasa a nivel país, la provincia, la ciudad, también en las instituciones. Traté de evitarlas porque existía la posibilidad de sumar pero no se dio.

-Si tenés que aferrarte a una virtud que tuvieron durante el mandato.

-Si hubo algo que nos caracterizó en estos tres años fue que cada obra presentada fue porque lo consideramos que se podía hacer. No quedó en un proyecto, la forma en que se hacía, se financiaba y todo lo que implica. Cada proyecto presentado lo hemos llevado a cabo. Cosas grandes, como la pensión, algo que se persiguió durante 20 años casi. Una obra millonaria como esa, la nueva sala de Ajedrez, la Boutique, como algunas más pequeñas o que no se perciben a simple vista como las luces del Lucio, o el techo que se renovó completamente.

-A diferencia de los habituales políticos, que prometen obras en campaña, ustedes las llevaron cabo, son una realidad y siguen proyectando sin temor.

-Uno de los pilares desde que empezamos es la de un club inclusivo. Hace muchos años que el club trascendió los límites de barrio Alberdi, nuestro corazón está acá pero hoy Atlético trascendió ampliamente los límites de su barrio. Nosotros lo que tratamos es darle cada vez más socios, más actividades, más infraestructura. Hay más socios, más actividades y más infraestructura. Y una cosa te lleva a la otra. Hay más socios porque tenés más infraestructura. Estamos lejos de lo ideal, esto se crece día a día.

Tenemos un problema de crecimiento, el desafío es generar esos espacios. Es una crisis linda, de espacios. Gracias a Dios es un club en movimiento, un club en crecimiento. Es lo que buscamos desde el principio.

-Entre los diferentes proyectos que tienen, ¿sigue vigente el de la Farmacia?

-Desarrollamos el esquema, eso como carácter de mutual que tiene la institución tiene que aprobarse el reglamento de servicio de farmacia en la próxima asamblea. Un convenio inter-mutual que estamos desarrollando con el grupo mutual de Devoto para darle más servicios al asociado y el proyecto lindero al autódromo que es algo espectacular.

Vamos a poner a consideración de los socios, si se aprueba el reglamento para farmacia, a partir de ahí se trabajará en la infraestructura, trámites y burocracia que va para la aprobación. Es un servicio que queremos prestarle al socio.

-Antes de asumir la presidencia habrá imaginado un modelo de Atlético. Si hoy mira para atrás.

-Cuando iba a asumir, allá por el 2020, y en febrero de ese año no nos imaginábamos lo que iba a pasar en marzo, esperaba que Atlético sea un poquito más grande, en eso estoy conforme, creo que es un poquito más grande. Pero hay muchísimo por hacer, ser presidente de Atlético es un desafío constante, queremos seguir sumando más actividades, más socios y más infraestructura, hay mucho para darle a los socios y a Rafaela. Recibimos mucho de la ciudad.

Estoy conforme, los socios me lo hacen saber pero queda mucho por hacer.

-Es raro, más en este país, pero no se habla de las finanzas de Atlético.

-En los últimos tiempos no se habló de la economía de Atlético, cuando no se habla es porque está bien, de la economía se habla cuando las cosas van mal. Vamos a presentar un balance con 135 millones de superávit, todos los sueldos del club, desde jugadores a empleados y todo el que depende del club al día. Seguimos invirtiendo, en estos días estamos comprando un tractor nuevo. Si nos toca irnos la economía está totalmente ordenada, previstos los próximos 6 meses, siempre tenemos como horizonte ese plazo de tiempo. Es lo que corresponde, parece raro pero hoy Atlético es eso.

-Si les toca irse, dejan la casa en orden…

-Por supuesto. Es un club súper ordenado, superada la pandemia venimos con superávit, 135 millones es una cifra descomunal. Somos Atlético, Rafaela, un club y una ciudad ordenada.

-¿Qué mensaje le dejan al socio?

-Lo importante es que el socio elija, tiene el derecho y la responsabilidad de venir a elegir. Si quieren seguir como venimos, con mejoras, siempre todo es mejorable, que nos hagan ver lo que consideran que debemos cambiar o mejorar o bien si el socio considera que hay que pegar un cambio de rumbo total será aceptado, es el derecho que tienen. Lo mejor que le puede pasar a Atlético es que el socio venga a votar.