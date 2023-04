Perotti evaluó el nivel de avance en las obras de los gasoductos santafesinos

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes un encuentro en el que se presentaron las resoluciones que reglamentan la aplicación de la Ley Nacional de Biocombustibles, trabajo que fue elaborado de manera conjunta entre los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán; y se evaluaron los avances de las obras de los gasoductos, que van a garantizar gas a todo el territorio santafesino.

De la reunión, realizada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, participaron la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón; las ministras de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet; y de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y el presidente de Enerfe, Juan D’angelosante, entre otros.

Luego del encuentro, Perotti destacó la “fuerte inversión en el sector de gas, en gasoductos, en todo el territorio provincial; y también en el tema energético, particularmente en Santa Fe, en el sector de biodiésel, de energías renovables. Todo esto fue parte de la jornada de trabajo”.

A continuación, detalló que el gasoducto del Gran Santa Fe tiene un “grado de avance importante, pero tenemos la particularidad de estar midiendo para saber en qué momento podemos tener alguna bajante del río que nos permita operar de la mejor manera”.

En este sentido, Perotti destacó la importancia de “una política nacional integral, con el gasoducto, la disminución de las importaciones y las posibilidades de que Argentina comience a exportar con Vaca Muerta. Además, la reversión del gasoducto del noreste argentino, que va a nutrirse de la provisión de gas de Vaca Muerta, y a garantizar a la provincia de Santa Fe la existencia de gas”.

“Por eso el empalme que estamos haciendo para dejar, no solamente obras, sino un plan estratégico de continuidad del impacto del gas en la estructura productiva y en el ahorro familiar en todo el territorio de la provincia de Santa Fe”, señaló el gobernador.

A continuación, Perotti precisó que “el de los biocombustibles es un sector estratégico para nuestra provincia, para la Región Centro. La Secretaría ha avanzado en la definición de política de precios hacia agosto, y fundamentalmente en la mesa de trabajo, incorporando elementos que nos permitan mejorar la estructura de costos de cada una de nuestras empresas, que es uno de los desafíos para tratar de mantener un sector competitivo. También, se habló de la necesidad de avanzar en reglamentaciones que les permita a las empresas obtener algunos nichos o posibilidades de crecimiento”.

En este sentido, indicó que “uno es el trabajo que podemos hacer dentro de la provincia, viendo como incorporar un nivel de corte, de provisión para el uso, en la flota propia de la provincia de Santa Fe, dando señales importantes dentro de lo que tiene que ser una matriz sustentable”.

Por último, Perotti detalló que “el proyecto de Estación Transformadora Mayoraz fue sometido a una audiencia pública, y eso significa ir encaminándonos a recibir una fuerte inversión para la ciudad de Santa Fe, que beneficiaría prácticamente a 50.000 usuarios; y también la posibilidad de reforzar las obras que se están haciendo en Vera y en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de un financiamiento, de un aporte, de la Secretaría de Energía de 34 millones de dólares”, en el marco del Plan de Transporte Eléctrico nacional.



TRABAJO ARTICULADO

ENTRE NACIÓN Y PROVINCIA

En tanto, la secretaria de Energía de la Nación, Royón precisó que para el “20 de junio esperamos la puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner, para que en el mes de julio esté con gas. El gasoducto va a estar terminado para este invierno”; y destacó el “trabajo articulado entre Nación y la provincia de Santa Fe para que este proveedor que hoy está abocado al gasoducto Néstor Kirchner podamos aprovechar la bajante de la laguna y poder hacer la obra en Santa Fe, porque entendemos la implicancia que tiene. Asimismo, trabajar de manera conjunta para evaluar los diferentes puntos de las estaciones reguladoras, para que también pueda ser aprovechado por el entramado industrial de Santa Fe en la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner”, dijo.

“Todos los argentinos tienen que entender la importancia del gasoducto Néstor Kirchner. No solo es importante por el desarrollo que esto implica de Vaca Muerta y las posibles exportaciones a países de la región, también las posibles exportaciones de crudo que va a generar, sino que la importancia fundamental del gasoducto es dotar de una matriz energética para todo el país que nos independice de las importaciones”, continuó la funcionaria.

“Esto se tiene que traducir como un vector de desarrollo para todo el país, y sobre todo para el interior, cualquier industria donde la energía forma un componente importante de sus costos, tiene que encontrar en la Argentina y en el interior del país un pilar de desarrollo, una ventaja competitiva. Santa Fe es el claro ejemplo de un cordón industrial que necesita el impulso de este gas que tiene que ver con la seguridad energética y la asequibilidad energética no solo de Argentina sino también de la región”, precisó la secretaria.

Por último, Royón indicó que “en cuanto al sector de biocombustibles tuvimos una mesa de trabajo donde adelantamos posiciones en cuanto a la previsibilidad de precios hasta el mes de agosto y evaluamos diferentes alternativas de trabajo sobre el tema financiero, y el costo”.

En la reunión de trabajo también estuvieron presentes la subsecretaria de Coordinación Institucional de la Nación, Florencia Álvarez; el presidente de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio Caussi; el vicepresidente de Enerfe, Juan Cesoni; el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, Axel Boerr; Juan Facciano y Sebastián Pucciariello, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables; y Marcelo Kusznierz, de la Unión Industrial de Santa Fe.