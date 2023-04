Rafaelinas en jornada contra falsas denuncias

Por Alicia Riberi (*). - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más específicamente en la Legislatura Porteña, en el Salón Dorado, se llevó adelante el lunes una jornada inolvidable que marcó un momento bisagra en la historia de las falsas denuncias.

Ante una concurrencia notable se hizo escuchar a una sola voz: ¡Basta de falsas denuncias!

Los disertantes fueron los siguientes: en primer lugar se dirigió al público presente Andrea Guacci quien dejó en claro el alcance, el daño y consecuencia que provoca una falsa denuncia en el imputado y todo su entorno, e invitó a luchar con mucha energía por la tipificación del delito para que se acaben los relatos sin fundamentos como justificativo para una condena.

Seguidamente habló Patricia Del Bono, como perito forense informático para dar un marco legal a la intervención en teléfonos y en redes. A continuación hizo uso de la palabra la Dra. Patricia Anzoategui, miembro del Observatorio de las Falsas Denuncias sobre la defensa penal, sus alcances y las dificultades que hoy se presentan.

Luego hizo uso de la palabra el especialista en derecho de familia Rubén Anzoategui y culminando, el abuelo de Lucio Dupuy, quien recibió una ovación de pie que conmocionó a toda la gente reunida y reiteró una vez más que su hijo no pudo hacerse cargo de Lucio por 7 falsas denuncias y que las falsas denuncias también matan.



"ESTA LUCHA NO

VA A PARAR"

El cierre emocionado de la diputada Lucía Montenegro quien enfáticamente dijo que "esta lucha no va a parar" y que "vamos a ir por una investigación minuciosa de lo que está pasando en la justicia".

Todos los disertantes coincidieron que obviar el contenido de la Constitución Nacional no es negociable. La Jornada duró dos horas a sala llena, con más de 200 personas familiares de víctimas de una falsa denuncia.

Finalmente se hizo hincapié en lo que sucede con jueces, fiscales y gran parte del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Verdad y Justicia de Rafaela estuvo representada y pudo hacer conocer lo que pasa en Rafaela en una charla posterior con los disertantes.

Se hizo presente además el Dr. Dragani, que conoce muy bien lo que sucede en Santa Fe. Estuvieron representados: La Pampa, Córdoba, Bahía Blanca, Rafaela, Santa Fe, Rosario, La Rioja, y Buenos Aires, entre otros.

La provincia con mayor cantidad de representación fue Santa Fe, dejando en claro la gravedad de la situación. Se dejó un claro mensaje de viralización de la problemática y el firme propósito de acelerar la lucha en todos los rincones en donde exista una falsa denuncia.

Finalmente hubo un firme compromiso de todos de apoyarnos mutuamente en las audiencias a partir de ahora y luchar en contra de los atropellos. ¡La justicia la construimos entre todos respetando nuestra Constitución Nacional!

(*) Referente del espacio Verdad y Justicia Rafaela.