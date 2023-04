Fútbol para ciegos: fecha nacional

El venidero sábado 22 de abril, en el predio de la Escuelita del Club 9 de Julio, se desarrollará una jornada histórica del fútbol para ciegos en Rafaela, ya que por primera vez se disputará una fecha de torneo nacional de esta disciplina.

La entidad anfitriona, que este año decidió darle cabida a este esforzado grupo de deportistas, será local recibiendo a otras tres delegaciones en el marco de la Zona Centro. La programación dará comienzo a las 10, con los siguientes encuentros:

10 horas: 9 de Julio vs. UCASE de Santiago del Estero; 11.30 Los Buhos de Santa Fe vs. Los Guerreros de Córdoba; 15 UCASE vs. Los Buhos y 16.30 9 de Julio vs. Los Guerreros.