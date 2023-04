Comunicado de IndyCar por insultos en redes sociales

Luego de lo ocurrido en la 3ra fecha de la temporada de la IndyCar en el Grand Prix de Long Beach entre Agustín Canapino y Callum Ilott; este último recibió amenazas por parte de los seguidores del argentino y, posteriormente, lo hizo público en su cuenta personal de la red social Twitter.

Tanto Canapino como Ricardo Juncos, titular del Juncos Hollinger Racing, salieron a aclarar la situación y expresaron que el piloto británico no tenía la culpa de lo sucedido durante la carrera. Pero luego salió a expresar su pensamiento de lo ocurrido también la propia IndyCar.

La categoría estadounidense lanzó un comunicado en el cual se expresa al respecto. "Durante las últimas 24hs, alguno de nuestros pilotos han sido objeto de abusos en línea irrespetuosos e inapropiados. No hay lugar para este comportamiento en nuestro deporte.Si bien la competencia y la rivalidad siempre serán un pilar de las carreras de INDYCAR, es importante exhibir y celebrar estos atributos con el máximo respeto y preocupación por el bienestar de nuestros competidores. INDYCAR es una comunidad que siempre debe esforzarse por crecer con apoyo y aprecio mutuo".

Posteriormente, el piloto arrecifeño también hizo público un comunicado en sus redes sociales: "Más allá de las pasiones, los enojos, rivalidades, etc; nada puede llevarnos a transmitir odio y faltarle el respeto a otra persona. No solamente durante una competencia sino también, en la vida en general. Es la única y mejor manera de ser mejores como Sociedad, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos", expresa una parte del comunicado de Canapino.