BUENOS AIRES, 19 (NA). - El diputado nacional José Luis Espert, de Avanza Libertad, consideró que a partir de la situación económica actual "el dólar va a seguir subiendo" y advirtió que en la Argentina "puede haber una crisis antes de las elecciones".

El economista evitó pronunciarse sobre la evolución a futuro de la moneda estadounidense porque sostuvo que "depende de lo que vaya pasando".

En ese sentido, el referente liberal alertó que "ya le tomaron el tiempo al ministro (Sergio) Massa con esto de devaluar cada tanto".

Las declaraciones del diputado se produjeron en medio de una nueva suba del tipo de cambio marginal que elevó el valor del billete a $418 en la city porteña.

Espert sostuvo que para cambiar esta dinámica es necesario modificar la actual estructura socioeconómica de la Argentina y luego crear un signo monetario libre de condicionamientos.

Consultado sobre la eliminación del cepo, opinó que "lo haría el primer día" de un eventual Gobierno a su cargo, pero comunicándole a la sociedad que el Banco Central no emitirá más dinero "si la gente no lo quiere".

Ante esta posibilidad aclaró que al mismo tiempo hay que decir que habrá que soportar como base una inflación similar a la actual.

"El cambio que yo propongo es terminar con empresarios prebendarios, sacar a los políticos corruptos, reducir drásticamente el tamaño del Estado y que los sindicalistas se dediquen a defender los derechos de los laburantes y no a otra cosa", enfatizó.

En esa línea, el economista afirmó: "Una vez que hagamos estos cambios y que tengamos un BCRA independiente que no emita dinero, vamos a tener una nueva moneda que se llame peso libre y que reivindique a (Juan Bautista) Alberdi".

Espert reiteró que está en conversaciones con Juntos por el Cambio para integrarse a ese espacio con su fuerza y competir en las PASO.

"Ese nuevo espacio opositor sería la confluencia con JxC, donde el liberalismo tenga sus listas para que competir contra Larreta y Bullrich y que el liberalismo tenga una silla en la coalición", explicó.