Colón igualó con Platense

Platense empató 0-0 con Colón de Santa Fe en condición de local por la duodécima de la Liga Profesional 2023 y ambos acumulan su segundo partido sin victorias.

El partido no dio mucho que hablar, fue un encuentro discreto y de más fricción que juego. El "Sabalero" fue el que más intentó buscar romper el cero frente al "Calamar", que cerró el encuentro sin remates al arco.

El equipo de Martín Palermo, que alcanza los diecisiete puntos en el certamen, continuará su camino en el torneo cuando visite el Estadio Pedro Bidegain para enfrentar a San Lorenzo de Almagro mientras que, por el lado de los de Néstor Gorosito, recibirán el viernes a Vélez Sarsfield en el Estadio Brigadier Estanislao López.

Platense quedó con 17 puntos y se mantenía en el puesto 12mo. en el certamen, en tanto que Colón, con once puntos, no redondea una buena campaña, y está relegado por el momento al puesto 22do. con 22 unidades.



OTROS RESULTADOS. Banfield 1 (29m penal Bizans) vs Central Córdoba 0, Sarmiento 1 (13m Bettini) vs Arsenal 0, Atl. Tucumán 2 (6m Kociubinski, 90m J. Pereyra) vs Rosario Central 2 (55m penal Quintana, 72m D. Martínez), Godoy Cruz 4 (17m Allende, 30m Abrego, 39m S. Rodríguez y 92m de penal D. Rodríguez) vs Lanús 4 (1m Troyansky, 9m penal y 34m L. Díaz, 35m Orozco).



PRINCIPALES POSICIONES: River 30, puntos; San Lorenzo 24; Rosario Central 22; Talleres 21; Defensa 21; Belgrano 21; Lanús 19.