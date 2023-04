Es oficial: Argentina será sede del Mundial Sub-20

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó ayer a la Argentina como país organizador del Mundial Sub 20 que se desarrollará desde el 20 de mayo al 11 de junio próximos.

Tras la reunión entre las partes del Gobierno Nacional y de la AFA en la que presentaron los avales para la organización del certamen, el Bureau del Consejo de la FIFA confirmó al país campeón del mundo como sede del torneo internacional tras haber desplazado a Indonesia como anfitrión.

"El Bureau del Consejo de la FIFA ha confirmado a Argentina como sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. La decisión sigue a la destitución del anfitrión original del torneo, Indonesia, así como a una oferta posterior presentada por la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y una inspección in situ realizada por una delegación de la FIFA en el país sudamericano la semana pasada", se indicó..

Además, se informó que "los miembros de la delegación visitaron las sedes propuestas para el torneo y la infraestructura asociada.

El acuerdo de hospedaje ha sido firmado por la AFA, junto con todos los demás documentos relevantes por parte del anfitrión y las autoridades locales anuncia el comunicado".

Por su parte, el sorteo de la fase de grupos del torneo que incluirá a 24 seleccionados se llevará a cabo el próximo viernes 21 en la sede del ente madre del fútbol mundial en Zúrich.

En cuanto a los estadios, aún no fueron confirmados ya que delegados de la FIFA deben inspeccionar los recintos propuestos que serían los estadios del Bicentenario de San Juan, La Pedrera de San Luis, Malvinas Argentinas de Mendoza, Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero y el Único Diego Armando Maradona de La Plata. Además, se sumaría el Centenario de Resistencia en Chaco.