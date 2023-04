Bravo, su debut en la red y una declaración sin filtro

Atlético de Rafaela volvió a empatar en el Monumental por segundo partido consecutivo y el equipo dejó pasar una buena chance de escalar posiciones en la tabla de la zona B de la Primera Nacional ante la fecha doble que tuvo de local.



“Nos está faltando cerrar los partidos, tenemos que seguir en la misma sintonía que tenemos en los primeros tiempos, se nos está complicando en el segundo tiempo”, apuntó Agustín Bravo, que luego, sin filtros, indicó: “Nos pasó que nos convierten, nos empatan o nos hacen goles boludos, tenemos que seguir trabajando, mantener la intensidad y poder cerrar los partidos”.



Dos puntos sobre seis posibles en Alberdi. Y en relación a ello, Bravo analizó: “La sensación es rara, teníamos la posibilidad de estar un poco más arriba. Sentimos que merecimos más, quizás haber ganado los dos partidos pero esto es fútbol, la categoría es dura, es así, y seguiremos para adelante”.



A la hora de analizar lo ocurrido en el 2-2 ante Aldosivi, el defensor señaló: “Creo que el balance es positivo, más allá que uno siempre quiere ganar”. Y argumentó: “En el PT fuimos superiores a ellos, en el ST tuvimos la desgracia que nos dan vuelta el partido, intentamos ir a buscarlo y por suerte pudimos empatarlo y no perder de local. Tenemos que seguir adelante y tratar de ir a buscar el triunfo afuera”.



El ex Sportivo Norte anotó su primer gol con la camiseta de la ‘Crema’, y sobre ello reconoció: “La sensación amarga está, pero a la vez es mi primer gol en primera, un poco de felicidad tengo. La idea era ganar, se dio así y no hay que bajar los brazos”.



Titular en las últimas presentaciones de Atlético, como lateral por izquierda (también puede cumplir la función de central) y sobre su momento en el equipo, el pibe de 21 años indicó: “Me siento bien, tranquilo, tratando de ayudar al equipo desde donde me toque. En los últimos dos partidos me tocó ser titular dejando todo y tratando de dar lo mejor para conseguir los resultados que queremos y me siento bien en el lateral o por adentro, lo puedo hacer, donde me necesite el entrenador estaré”.