¡Argentina se clasificó al Mundial Sub 17!

Con el 0-0 vs. Paraguay y por la victoria de Venezuela a Chile, la Selección selló su pasaje dos fechas antes del final del Sudamericano.

La Selección Sub 17 está de festejo y consiguió el primer objetivo: se clasificó a la Copa del Mundo que se disputará entre noviembre y diciembre y dos fechas antes de que termine el Sudamericano de Ecuador. Ayer Argentina no pudo ganar, empató 0-0 contra Paraguay en un juego en el que hizo figura al arquero rival. Ese resultado igual le terminó sirviendo cuando luego Venezuela le ganó 2-0 a Chile y certificó el pasaje celeste y blanco y la celebración de los pibes en el hotel.

El DT Diego Placente rotó al equipo. Claudio Echeverri, el 10, capitán y figura, entró en el segundo tiempo y estuvo cerca de darle la victoria. El Diablito convirtió, pero su golazo fue anulado porque la pelota le pegó en el brazo antes de definir en una jugada en la que había dejado tirado a un rival con un gran caño. Al final tuvo otra clarísima, con un tiro libre que reventó el travesaño pero salió. La joyita de River estuvo inspirado también con un taco que sacó otra contra que no se pudo aprovechar. Una media hora en la que volvió a demostrar su jerarquía y la diferencia que le saca al resto.

Pero más allá de lo que hizo y generó Echeverri, los pibes respondieron bien. Valentino Acuña, Maxi Porcel, Benjamín Acosta, Kevin Gutiérrez y Alejo Sarco tuvieron su oportunidad y todos generaron situaciones de gol y en un equipo que dominó a su rival con claridad.



¿CÓMO SIGUE?



Con este empate Argentina ya estará en la Copa del Mundo que se disputará entre noviembre y diciembre a sede a confirmar. Ahora puede pensar en ser campeón y defender el título sudamericano logrado en 2019. El jueves será el próximo encuentro contra Ecuador, nada menos que el local y jugando en la altura de Quito. Mientras que todo se definirá el domingo, jugando el clásico con Brasil para definir todo. Un final apasionante sabiendo que ya son mundialistas.