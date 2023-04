Piden prisión perpetua para el presunto asesino del disc-jockey

Tal cual lo previsto, a partir de las 8.15 de la mañana de ayer, dio inicio en la sala 3 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en los tribunales penales de Rafaela, un juicio oral a un hombre de 22 años identificado como Claudio José G. alias “Tatín”, imputado como presunto autor del homicidio del disc-jockey Leonardo Manuel Gallegos cometido con un arma de fuego en Frontera el 23 de abril de 2020.

El debate es presidido por un tribunal pluripersonal integrado por los jueces Gustavo Bumaguín, Cristina Fortunato y Juan Gabriel Peralta; en tanto que la fiscal Lorena Korakis representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA); y la defensa técnica del encartado es sostenida por el defensor público Dr. Carlos María Flores.

El hecho juzgado está calificado penalmente como homicidio calificado (por alevosía) agravado (por el uso de un arma de fuego) y portación de arma de fuego de uso civil; escuchó LA OPINIÓN en la primera audiencia del juicio oral donde fue el único medio de comunicación presente.



PRISIÓN

PERPETUA

Desde el comienzo de los alegatos de apertura, la fiscal Korakis dejó en claro que pediría la pena de prisión perpetua para el acusado. Para ello afirmó contar con pruebas tales como la declaración de distintos testigos, familiares y vecinos; de personal policial que arribó al lugar del hecho, y de la Agencia de Investigación Criminal; pericias de Criminalística, y el testimonio de los médicos que intervinieron, además de los médicos forenses, para determinar la causa de la muerte de Gallegos.

Frente a esta postura, el defensor técnico Dr. Carlos María Flores, alegó que, “Claudio G. [el acusado] no fue el autor del hecho”. Y agregó que, “hace tres años que estamos esperando una decisión justa y la Fiscalía con sus pruebas no lo va a poder demostrar [al crimen], por eso vamos a pedir la absolución”, dijo.



ALEGATO DE APERTURA

DE LA FISCALÍA

Al inicio del acto judicial, en su alegato de apertura, la fiscal Lorena Korakis haciendo uso de la palabra sostuvo que, el caso conmocionó a toda la sociedad, fundamentalmente de Frontera y zonas aledañas, por la gravedad del hecho y además porque la víctima –Leonardo Manuel Gallegos- era una persona de 48 años y era muy conocido por sus vecinos. Él ponía música, era disc jockey, y se lo destacaba según los testigos por ser ‘buenísimo’, amable, una persona respetuosa, ajeno a conflictos, y cuya vida sorpresivamente, el acusado decidió arrebatar de una manera violenta y brusca, enfrente de los padres de la víctima, dejando un hijo de 9 años, indicó la fiscal.

Según Korakis el encartado actuó sorpresivamente, aprovechándose de la indefensión generada por el propio imputado, quien actuó generando una cierta confianza para que la víctima se aproxime a la ventana, asegurándose de ese modo un resultado mortal, efectuándoles los disparos hacia zonas vitales de su cuerpo, hacia su rostro y tórax, y a quemarropa.

"El acusado salió a matar a Gallegos, estaba decidido a lograr el resultado mortal sin otra posibilidad”, apuntó Korakis.



EL HECHO

JUZGADO

El 23 de abril de 2020 a las 19.30 horas aproximadamente, Claudio G. junto a otra persona aún no individualizada se habrían dirigido en una motocicleta tipo 110 c.c. hacia el domicilio de la familia Gallegos, en la esquina de calles 58 y 9 de la ciudad de Frontera, y previo acuerdo y distribución de roles el imputado como acompañante y llevando consigo un revólver calibre 32 largo, sin autorización y en condiciones de uso inmediato, habría descendido del vehículo y caminando llegó hasta la ventana de la vivienda de Gallegos, la cual posee rejas y persianas, la golpeó y llamó a Leonardo por su apodo: “Leo, Leo…”.

Este habría abierto la ventana y Claudio G. dicho, “esto es para vos”, disparando con el arma que llevaba consigo dos veces a quemarropa y hacia zonas vitales del cuerpo de la víctima: una vez en la cara y la otra vez en el pecho.

Las heridas causadas a la víctima generaron su muerte en el Hospital de Córdoba, el 27 de abril de 2020.