Otra impugnación a la candidatura de Manzur

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Dos dirigentes de Juntos por el Cambio en Tucumán impugnaron la candidatura de Juan Manzur a la vicegobernación ante la Junta Electoral Provincial (JEP), citando el artículo 90 de la Constitución Provincial.

Se trata de Martín Javier Augier y José Ganim del Movimiento y de Unidad y Cambio, que en el escrito sostienen: "El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente".

Para Augier y Ganim, existe una "tremenda asimetría conocida vulgarmente como el caballo del comisario, que les permite a los gobernantes atornillarse al poder y usar discrecionalmente los dineros públicos, aprovechándose de la necesidad de un pueblo empobrecido".

Ambos referentes opositores denunciaron el "abuso de fondos no reintegrables repartidos para municipios y comunas amigos del interior; a los que se deben sumar los planes sociales, subsidios y contratos truchos no reales, conocidos como ñoquis, que no son otra cosa que fraude al Estado provincial, ya que los beneficiarios reciben una contraprestación por no trabajar".

La presentación contiene doctrina y jurisprudencia que, para Augier y Ganim, sirve para fundamentar el criterio para impedir la candidatura del ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

El viernes pasado venció el plazo para formular las impugnaciones contra los candidatos ante la JEP, en tanto que mañana se dictará la resolución en la que se confirmarán quiénes podrán competir en las elecciones tucumanas del 14 de mayo.

Por otra parte, también se espera la definición de la Corte Suprema de la Nación por las presentaciones realizadas por Germán Alfaro y Paula Omodeo, para que el tribunal asuma la competencia respecto a la postulación de Manzur.