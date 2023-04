Diputados reanudará hoy el Juicio Politico contra la Corte

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Mientras recrudece la guerra desatada al interior de la Corte Suprema por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), la comisión de Juicio Político realizará hoy una nueva audiencia testimonial que pondrá la lupa en la administración irregular de esa prestación médica.

Ya finalizada la etapa de las declaraciones testimoniales por la causa del fallo "Muiña" con el que el supremo tribunal pretendió conceder el beneficio del 2x1 para los represores de la última dictadura militar, la comisión que preside Carolina Gaillard se reunirá este martes desde las 13:00 para meterse de lleno en la investigación por presuntas licitaciones sospechosas para el equipamiento de la obra social, además de las denuncias por malas prestaciones de servicios, faltantes de medicamentos, ausencia de balances contables, de supervisión y gestión irregular de fondos.

Uno de los testimonios más esperados es el de Aldo Tonon, el ex director de la Obra Social, a quien el 30 de marzo pasado la Corte le aceptó la renuncia luego de denunciar que no tenía capacidad de ejecución sobre los fondos de la prestadora médica.

Tonón responde al cortesano Maqueda, quien quedó en el ojo del huracán porque fue el responsable de supervisar la obra social durante más de diez años.

Sin embargo, la investigación también indagará en las presuntas responsabilidades de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti cuando a cada uno de ellos le tocó presidir la Corte.

Según pudo saber NA, Tonón pidió excusarse de declarar ante la comisión alegando que ya está siendo investigado penalmente por este mismo motivo en una causa que tramita el juez Ariel Lijo y advirtió que de comparecer podría autoincriminarse.

Gaillard le respondió que está obligado a presentarse y que, en todo caso, puede optar por desistir de contestar las preguntas que interprete que podrían autoincriminarlo. De hecho, eso fue lo que hizo Germán Garavano, el ex ministro de Justicia, en la última audiencia de la comisión.

Además de Tonón, fue citada la contadora Melisa Solana, quien renunció de manera súbita a la OSPJN en medio de la crisis que vive esa entidad.

También fue convocada la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi, las trabajadoras judiciales afiliadas a la obra social, Laura Coulin y Liliana de Brito, para dar testimonio sobre el deterioro de las prestaciones de salud, y Oscar Fernández, quien fue parte de una auditoría que ordenó la Corte en 2021.

Dicha auditoría llegó a la conclusión de que entre entre 2008 y 2021 la comisión no tuvo un sistema formal de contabilidad, la mayoría de las contrataciones eran irregulares y no había manuales de procedimientos.