Un 19,5% de incremento en la paritaria mercantil

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron el pasado viernes el cierre de un acuerdo paritario trimestral (abril-junio 2023) con un incremento del 19,5% (6,5% mensual). De esta manera el salario básico alcanza el piso de $ 220.000 con presentismo, y además se acordó un bono por única vez de $25.000, abonado en dos cuotas, como parte del cierre de la paritaria 2022/2023. La mencionada suba de 19,5% se abonará en su valor nominal y en tres tramos no acumulativos: 6,5% desde abril, 6,5% desde mayo y 6,5% desde junio.

El acuerdo salarial, que se firmó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y contó con la presencia de la ministra Kelly Olmos, marca el inicio de la paritaria de Comercio, que va de abril 2023 a marzo 2024.

Armando Cavalieri, secretario general de FAECYS, destacó que “a diferencia de otras oportunidades se logró un acuerdo por un tramo más corto, de manera de ir siguiendo de cerca la evolución de los precios, y hacer una revisión al final del trimestre, para que los trabajadores y las trabajadoras no pierdan poder adquisitivo”. “Valoramos el trabajo y la participación de todas las partes, el sector empresario, el Gobierno y los trabajadores, en un contexto de suma dificultad, y esperamos continuar con este diálogo permanente, en función de la dinámica de las variables económicas y la evolución de los precios”, agregó Cavalieri. Cabe recordar que FAECYS celebró el miércoles pasado su XXXI Congreso Nacional Ordinario y XIII Extraordinario en el cual renovó sus autoridades por otros cuatro años, y que por unanimidad, Armando Cavalieri fue reelecto por un nuevo período al frente de la federación.



BONO DE 25 MIL PESOS

Mientras tanto, Juan Berca, el secretario general del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, agregó, además de este acuerdo paritario para los empleados de comercio, que este incremento en el sueldo viene acompañado de un bono de 25 mil pesos. "Este bono es en compensación por la paritaria 2022/2023 el cual se va a pagar en dos cuotas de 12.500 pesos cada una, una ahora durante el mes de abril y una durante el mes de mayo. Esto es importante remarcarlo porque si bien la paritaria el año pasado dio un 101% de aumento, esta compensación de 25 mil pesos es un poco por la pérdida de salario”, expresó Berca, que también aclaró que esta compensación es por única vez. "Vamos a seguir con la paritaria trimestral para ir acompañando a la inflación y que el empleado de comercio no pierda poder adquisitivo en comparación a la inflación”, comentó el dirigente.



FERIADO DEL 1 DE MAYO,

¿COMO SE PROCEDE?

El próximo lunes 1 de mayo será feriado nacional, correspondiente al Día del Trabajador. Los comercios y prestadores de servicios pueden abrir sus puertas, teniendo en cuenta las normas legales en materia laboral. Específicamente, el convenio colectivo de trabajo de los Empleados de Comercio indica que el personal puede negarse a ir a trabajar, y en ese caso no corresponde descontarle el día. En caso de que el colaborador asista a su puesto de trabajo, corresponde pagarle las horas trabajadas calculadas de acuerdo con los artículos 155 y 156 de la Ley de Contrato de Trabajo (utilizando el divisor 25). Es decir, se le debe abonar doble jornal. Por otro lado, no le corresponden horas compensatorias.