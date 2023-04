Convocan a participar en el premio de ACDE

La 14° edición del premio ACDE Enrique Shaw busca reconocer a aquellas empresas que, a través de un esfuerzo sostenido, implementan proyectos, programas, políticas o prácticas que generen un fuerte impacto social, en el ámbito de las comunidades donde actúan. La Asociación Cristiana de Dirigente de Empresas invita este año a enviar las propuestas bajo el lema “Hacia una empresa con rostro humano”.

El objetivo de la distinción es destacar a aquellas empresas que logran una coherencia entre sus prácticas organizacionales y sus valores, y se distingan por desarrollar una gestión plenamente humana, altamente productiva y socialmente responsable.

El premio ACDE Enrique Shaw, instaurado desde 1989, es el resultado de una iniciativa de ACDE que tiene como propósito fomentar la adopción de estilos de gestión empresarial que contribuyan al afianzamiento de valores humanos, sociales y ambientales en la comunidad empresaria. Los proyectos presentados podrán variar en su alcance (de modo tal que abarquen a un área, varias o a toda la organización) y también en sus características. Podrán coexistir diferentes proyectos en la misma empresa, en la organización y su cadena de valor y en la comunidad donde la empresa se encuentra inserta. La evaluación de estas propuestas será realizada en primera instancia por un grupo de evaluadores, socios de ACDE, quienes revisarán la documentación y harán sus recomendaciones al jurado. Destacadas personalidades del ámbito empresario, académico y de organizaciones de la sociedad civil integrarán el jurado.



PREMIOS POR CATEGORÍA

* Primer premio: se otorgará a la iniciativa más destacada, en cada categoría, que trascienda sus límites y que no sólo haya definido prácticas que generen impacto social en su propia organización, sino que también genere un impacto externo y ponga su esfuerzo, experiencia y creatividad al servicio de la comunidad.

* Segundo premio: se otorgará a aquellas empresas que sigan en orden de mérito al Primer Premio.

* Menciones especiales: se otorgarán a aquellas empresas no acreedoras a los premios pero que, no obstante, hagan sentir al Jurado la necesidad de destacarlas por la manera innovadora en que implementan sus proyectos, programas y prácticas tendientes a disminuir la deuda social.

Las empresas que se hagan acreedoras del premio serán distinguidas por ACDE, mediante la entrega de una estatuilla, en un acto con difusión pública a realizarse en el mes de septiembre/octubre de 2023.

Para mayor información en bases-y-condiciones-2023.pdf (acde.org.ar). Se puede participar hasta el 15 de mayo realizando la inscripción en el siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEijDaqVXsf6tknz7Hq8Azb9LdWa-8d8mJe8DTQ6MsFR_R1g/viewform

Consultas al mail [email protected] y https://acde.org.ar/premio-acde-enrique-shaw/