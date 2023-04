Vidal aseguró que el partido tiene que "volver a empezar"

BUENOS AIRES, 18 (NA). -- La diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) pidió que su espacio decline todas las candidaturas para "volver a empezar", en medio de las tensiones que azotan al partido amarillo.

Las declaraciones de la legisladora se dan a una semana de la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes con boleta única electrónica, y a pocas horas de que Javier Milei convocara a Patricia Bullrich a competir en una interna.

"Creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas a todos los cargos y volver a empezar; pensar cuál es la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad y el país y, sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir", argumentó Vidal.

En ese sentido, la ex gobernadora de Buenos Aires, que a fin de mes anunciará su precandidatura presidencial, o su declinación, agregó: "Eso a mí me parece mucho más importante que el nombre de una persona".

"El PRO se debe una discusión honesta sobre su programa de gobierno para mostrárselo a la sociedad, que lo tenemos, no importa quién gane. Si hay competencia, cuáles van a ser las reglas, porque no todo vale", continuó Vidal.

La legisladora nacional por la Ciudad remarcó: "Hace tres semanas propuse reglas concretas para la competencia, para que sea sana, que nos sume, además del lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar en el equipo".

La resolución de Rodríguez Larreta generó cuestionamientos por parte del líder del partido, el ex mandatario Mauricio Macri, y la presidenta del Consejo Nacional del PRO y presidenciable, Patricia Bullrich. Hasta la propia Vidal apuntó contra Rodríguez Larreta.

Con el citado formato electoral, Jorge Macri, que es apuntalado por su primo Mauricio, competiría mano a mano con el resto de los precandidatos de Juntos por el Cambio sin la tracción de los precandidatos presidenciales del PRO.

De esta forma, Rodríguez Larreta se aseguró también mantener su alianza con la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad de Buenos Aires, que presentará al senador Martín Lousteau como precandidato a Jefe de Gobierno.