Bullrich le dijo "no" a la proposición de Milei

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La propuesta que hizo Javier Milei a Patricia Bullrich para integrar un frente conjunto y disputar una interna impactó ayer de lleno en la creciente disputa que tiene lugar en Juntos por el Cambio, agitada en las últimas horas por Elisa Carrió.

"Estoy dispuesto a una interna con Bullrich en un nuevo espacio. Si gana ella, acompaño", aseguró este lunes el postulante de La Libertad Avanza en declaraciones a Radio Rivadavia, luego de los constantes coqueteos entre él, la ex ministra de Seguridad y el ex presidente Mauricio Macri.

La oferta de Milei generó nuevas preocupaciones en las filas de Juntos por el Cambio, algo que fue advertido el domingo por Elisa Carrió.

Para la líder de la Coalición Cívica, el ex presidente Macri quiere irse con el libertario y ya no quiere estar dentro del frente opositor que ambos fundaron en 2015.

En medio de las especulaciones que generó la propuesta de Milei, la presidenta del PRO respondió con una negativa a la posibilidad de integrar un nuevo espacio y disputar una interna.

"Soy de Juntos por el Cambio, punto final", aclaró la precandidata presidencial en declaraciones a TN.

Más allá de las sintonías y coincidencias con Milei, por el momento no está en los planes un nuevo armado que rompa con JxC y la acerque a los libertarios, dejando a su contrincante interno Horacio Rodríguez Larreta junto a los radicales y a la Coalición Cívica.