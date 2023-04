Comenzó la vacunación antigripal en residencias de adultos mayores

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, comenzó este lunes el operativo de vacunación antigripal en residencias de adultos mayores de toda la provincia. En ese marco, el secretario de Salud, Jorge Prieto, sostuvo que el operativo implica “una política sanitaria que tuvo un gran impacto durante la pandemia, acompañando a instituciones cerradas, como son las instituciones geriátricas, tanto públicas como privadas. Este abordaje en la estrategia de tomar una población que está vulnerada por las virosis respiratorias es fundamental”. Y agregó que “es por ello que hoy lanzamos a nivel provincial esta campaña de vacunación con vacuna antigripal trivalente, para más de 16 mil personas incluidos usuarios y el personal de Salud” y destacó la importancia de la experiencia previa durante la pandemia, recalcando que “tuvimos como resultado a través de lo que fue la pandemia COVID, que Santa Fe fue una de las provincias que menos impacto tuvo de ingreso de virus dentro de los establecimientos”. A su vez, Prieto remarcó que la población objetivo de esta campaña serán “niños y niñas entre seis meses y dos años, población desde dos años y sesenta y cuatro años con comorbilidades, embarazadas, puérperas, y personas de más sesenta y cinco años, que es la población que comenzamos a cubrir”.

Por su parte, el subsecretario de Promoción de la Salud, Sebastián Torres, manifestó la satisfacción por la decisión política de dar inicio a la campaña 2023 “para poder estar cuidando a cada abuelo, abuela, a cada adulto que tenemos en más de 400 residencias en toda la provincia”. El funcionario destacó la articulación “con las autoridades de cada residencia y autoridades de las localidad para que nuestros equipos puedan llegar. Con este operativo de cercanía, de ir a cada institución, se puede estar vacunando y recalcando lo importante de estar inoculando, en este momento, con la vacuna antigripal”. Seguidamente, la secretaria de Coordinación del Gabinete de Salud, Ana Paula Milo, hizo hincapié en que “este operativo de vacunación en las residencias de adultos mayores es una capacidad instalada que nos dejó la pandemia. Cuando hablamos de lo positivo que nos ha dejado, nos referimos a estos equipos que han podido adaptarse a la demanda y pueden recorrer en simultáneo toda la provincia”. Consultada por los plazos en que se desarrollará la vacunación, Milo expresó: “Intentamos que se extienda entre una semana a 10 días, obviamente también va dependiendo de poder coordinar agenda con cada residencia, pero en general, lo que se planifica es un proceso efectivo, rápido, masivo, y en simultáneo toda la provincia tenga cobertura”.

Más adelante, Torres confirmó que hay vacunas: “Llegaron más de 300 mil dosis a la provincia que están distribuidas de manera estratégica en todos los efectores públicos de la provincia de Santa Fe” y agregó que “estamos articulando con Iapos, que es la obra social de la provincia, con Pami y no nos olvidemos que también hay mucha gente con cobertura con prepaga, en la cual van a obtener su vacuna a través de su obra social”. En cuanto a la evaluación general de la aplicación, para Torres “no se está viendo la injerencia que nos gustaría en términos generales la población, hay un treinta por ciento aproximadamente que se han vacunado, hasta ahora. Tal vez la cuestión climatológica no ha ayudado mucho, pero estamos tratando de insistir en lo importante de poder llegar o vacunados todos, esquema completo de vacunación, no es solamente COVID, en este caso de la dosis antigripal”, concluyó.