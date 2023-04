Sigue avanzando: la mitad de la ciudad se encuentra afectada por el dengue

Tal como lo había adelantado LA OPINIÓN en su edición de este lunes, Rafaela se encuentra transitando un brote histórico de dengue, con casi mil casos en lo que va de este 2023, y en donde parece que la enfermedad continuará avanzando, no sólo en la ciudad, sino también en el resto de la provincia y del país. De hecho, desde el 2016 a esta parte, este momento ha empezado a preocupar a las autoridades sanitarias locales, y más aún luego de que Rafaela haya sumado el domingo su primera víctima fatal por esta enfermedad, en un hecho sin precedentes.

Al día de la fecha, en casi todos los barrios rafaelinos hay dengue, aunque Jardín (16%), Mosconi (12,2%), San Martín (8,6%), 9 de Julio (6,4%), Los Nogales (4,8%) y Amancay (4%) son los que más contagios tienen, aunque en menor medida también se encuentran los barrios Villa Rosas, Villa Podio, Villa del Parque, Sarmiento, Mora, 17 de Octubre, 30 de Octubre, Alberdi, Belgrano, Central Córdoba, Fátima, Guillermo Lehmann, Güemes e Italia. En definitiva, hay casos de dengue en media ciudad, prácticamente, lo que demuestra que el virus continúa avanzando de manera peligrosa y preocupante.

Estas cifras se desprenden según un estudio que dieron a conocer este lunes las autoridades sanitarias locales, que en el Aula Magna del Hospital "Doctor Jaime Ferré", llevaron a cabo una conferencia de prensa con la presencia del subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; el director del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Emilio Scarinci; y la infectóloga del nosocomio local, Sandra Cappello.

En este sentido, uno de los aspectos en donde se hizo especial hincapié ante la situación epidemiológica que presenta Rafaela es la participación ciudadana a través de la denuncia de propiedades o lotes que puedan constituirse en reservorios del mosquito. Para esto, el Subsecretario de Salud remarcó: “La Secretaría de Ambiente y Movilidad del municipio continúa recibiendo todos los días denuncias de baldíos o domicilios en donde se encuentran lugares con probabilidad de ser reservorios”. En este sentido, explicó que una vez recepcionada la denuncia, inicia el proceso para llevar a cabo el correspondiente allanamiento con la limpieza del lugar ya que no se puede ingresar a propiedades privadas sin autorización de sus dueños. Esta medida tiene como objetivo prevenir la proliferación del mosquito.

Sobre el caso de la paciente de 21 años que falleció el domingo a causa de la enfermedad, el Director del Hospital, precisó: “El día de ayer ingresó a nuestra guardia una paciente femenina de 21 años de edad con un cuadro crítico, en estado de shock hipovolémico”.

Por dicho motivo, en la guardia “se realizó la reanimación correspondiente y se la trasladó a la unidad de cuidados intensivos dadas ciertas características clínicas que hacían sospechar un diagnóstico de dengue. Posteriormente, se confirmó la presencia del antígeno viral. A pesar de las maniobras de reanimación, a las pocas horas, falleció”.

Cabe mencionar que los datos clínicos están siendo analizados por el equipo técnico del Ministerio de Salud de la Provincia a fin de determinar el vínculo entre el cuadro clínico que llevó a la paciente a perder la vida y el diagnóstico de dengue. Además, Scarinci aclaró que “la joven de barrio Italia comenzó con síntomas el martes de la semana pasada, con un cuadro febril, asistiendo a la consulta ayer, domingo por la mañana. El serotipo de dengue se estará confirmando en el transcurso de este lunes, a partir de las pruebas genéticas que se están realizando en el Hospital. La paciente no tenía comorbilidades, según los registros del nosocomio local y referencias aportadas por su familia”.



SITUACIÓN ACTUAL DEL

SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

Con posterioridad, el director del hospital agregó que desde el sistema de salud público, contó que “a partir de la confirmación de la circulación viral en la ciudad, se han modificado los criterios y la forma de diagnóstico. Hoy se realiza diagnóstico clínico-epidemiológico, y en aquellos casos que lo requieren, se lleva a cabo el análisis correspondiente”. La mayor parte de las consultas son pacientes que presentan síntomas como fiebre, dolores musculares, cefalea intensa, dolor abdominal, vómitos. “Algunos requieren permanecer en observación y otros han sido internados en el transcurso de las últimas semanas”, expresó. “Afortunadamente no tenemos al momento pacientes internados y en todos aquellos que cursaron internación en sala general o en la unidad de terapia intensiva, no han presentado cuadros de gravedad y fueron dados de alta”, señaló. También dijo que “todos los serotipo pueden evolucionar a un cuadro grave o dengue hemorrágico, aunque no todos los casos graves llegan a producir una hemorragia. Es un estado crítico resultado de la evolución de la enfermedad”. Con respecto a esto último, detalló que “el reinfectarse con un serotipo diferente no implica evolucionar a un cuadro hemorrágico. Solamente se ha visto que hay un aumento del riesgo. Hasta el momento, no se registra un caso de reinfección. Rafaela continúa registrando el mismo serotipo. Las personas que se están infectando de dengue ahora son las que no se infectaron en los años anteriores”.



LA IMPORTANCIA DE

REALIZAR LA CONSULTA

Al tomar la palabra, la doctora Sandra Cappello comentó que si bien es una buena medida consultar al médico de cabecera en los primeros síntomas, “lo más importante es estar atentos a los signos de alarma que son: persistencia de la fiebre más allá del quinto día, dolor abdominal que empieza y se mantiene en el tiempo, vómitos, irritabilidad o una sensación de que la persona no se puede quedar quieta, o una manifestación neurológica como desorientación. En estos casos sí o sí hay que hacer la consulta”. Asimismo, especificó que “es importante que en el transcurso de la enfermedad una consulta médica se debe realizar, para hacer un análisis inicial y conocer cómo están sus glóbulos y plaquetas y el médico pueda orientar al paciente sobre cuáles son los signos de alarma y cuándo volver a consultar”.

Ante todo esto, insistió en la necesidad de utilizar repelentes para evitar ser picados: “La población debe redoblar esfuerzos para evitar que el mosquito se reproduzca y evitar ser picado”.



ACCIONES DESARROLLADAS

POR EL MUNICIPIO

Por el caso de público conocimiento, en el sector donde residía la paciente, se está desarrollando un control de personas que presentan un estado febril, con el objetivo de controlar la presencia de focos y reservorios del mosquito.

Al mismo tiempo, “se realiza una fumigación adicional en su domicilio y en las casas lindantes. Esta zona ya había sido fumigada en otras oportunidades porque se trata de manzanas que tienen casos positivos en forma reiterada”.

Sobre la fumigación espacial, declaró que “debido al mapa epidemiológico donde se nos empiezan a superponer las manzanas, lo que hizo la Municipalidad fue duplicar la capacidad de fumigar, destinando móviles y equipamiento. Hoy comenzó el tercer ciclo. El Ministerio de Salud solo recomienda tres ciclos porque solo afecta al mosquito adulto ya que coincide con el período vital, para disminuir su reproducción”.