Ocho proyectos tuvieron despacho en el Concejo

La reunión de comisión que llevaron a cabo este lunes los concejales rafaelinos, tal como es habitual en cada inicio de semana, fue más bien distendida, pero no faltaron el disenso, algunos reproches en tema seguridad, y reclamos de información.

Un proyecto de Ordenanza relacionado a la seguridad, fue el propuesto por el oficialismo a raíz de pedidos de los vecinos, el cual fue expuesto y defendido por el edil Juan Senn. Se trata de instalar puntos seguros en plazas y espacios públicos. En su artículo 1° se solicita “disponer la instalación de Puntos Seguros en plazas y espacios públicos de la ciudad definidas por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Prevención en Seguridad”.

En los primeros considerandos se fundamenta: “la seguridad es una problemática de compleja resolución que requiere de políticas públicas integrales” y “que es necesario continuar con la importante tarea de prevención en seguridad en la ciudad de Rafaela a partir del fortalecimiento del sistema de inteligencia”.

Otro proyecto de Ordenanza presentado por el mismo bloque, es el de eximir del costo de boleto de transporte a personal de seguridad pública. “Este proyecto tiene varios objetivos, por un lado y explícitamente el de constituir una ayuda a la economía doméstica del personal de las fuerzas y otro más implícito, el de que la fluidez del personal en el transporte público genere un refuerzo natural de la seguridad de los pasajeros en el medio”, lo expresa su considerando.

Después de varias opiniones cruzadas y pedido de información concreta, se dio despacho pero con el pedido de modificación en el artículo 1°, aclarando que se podrá acceder a dos viajes diarios, para que de algún modo el beneficio tenga algún tipo de control y limitación.

El Frente de Todos también presentó un Proyecto de Ordenanza a favor de las personas autistas, a través del cual se pretende Implementar la “Hora Silenciosa” en supermercados y comercios, quedando explícito en su artículo 1°: Establézcase la implementación de la hora silenciosa en supermercados y grandes superficies comerciales de la Ciudad de Rafaela, según lo define la Ordenanza Nº 24,345, con el fin de garantizar el derecho a la inclusión e integración social de las personas autistas y otras con escasa tolerancia a los ruidos y luces intensas. Y en sus considerandos se expresa: “Que uno de los aspectos prácticamente generales en los autistas son las reacciones ante los ruidos excesivos producidos por música, o griterío de personas, causando, según el grado de afectación (alto o bajo) diferentes reacciones, generalmente desequilibrios emocionales que hasta pueden causar daño a los mismos afectados por este trastorno. Que como sociedad tenemos la obligación de atender estas necesidades y muchas veces no se tienen en cuenta pequeñas acciones que pueden y permiten mejorar la calidad de vida de los demás”.

Por su parte, el partido Juntos por el Cambio, a través de un proyecto de Minuta de Comunicación, solicita información sobre un trámite de donación de terreno a Bomberos Voluntarios que fue notificado a través del boletín oficial en diciembre de 2001. “Solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas correspondientes proceda a informar en qué instancia se encuentra el trámite de donación de la fracción de terreno de propiedad de la Municipalidad de Rafaela, sita en la Concesión Nº 216 que fuera destinado al emplazamiento definitivo del cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad”, dice la minuta.

Y al respecto Viotti reclamó: “Queremos saber cómo viene el trámite de la donación, si ya tienen posesión; la necesitan para hacer las inversiones necesarias porque siguen pagando alquiler. Hasta ahora no tienen dominio del terreno”.

Otro proyecto de Minuta de Comunicación del mismo bloque al que también se le dio despacho, fue el del informe sobre eximición de pago “de la totalidad de las tasas municipales estipuladas para la emisión y renovación de licencia de conducir nacional a los Bomberos Voluntarios de Rafaela y Voluntarios de Defensa Civil”. En sus fundamentos se expresa: “Los voluntarios de estas dos instituciones rafaelinas desarrollan una importante labor solidaria y desinteresada para con su comunidad, y en ambos casos, es de suma importancia que puedan contar con su licencia de conducir para poder trasladarse de manera rápida y segura en los momentos que se los requiera. Asimismo, quienes se desempeñan como choferes deben acceder al carnet habilitante profesional, el cual tiene un costo mayor al carnet clase particular”.

Sobre esto Viotti denunció: “Parece que nunca fue implementado. Queremos que nos expliquen, no creo que sea tan difícil que se implemente. Es un trabajo que todos reconocemos”.

También este partido presentó un proyecto de Resolución solicitando el reconocimiento por los 40 años de APADIR y expresa: “El Concejo Municipal de Rafaela reconoce los 40 años de la "Asociación ProAyuda Discapacitados Rafaela"(APADIR) por su labor y aporte por la inclusión de las personas con discapacidad. En el texto se reconoce que “se parte de una mirada sobre los niños, que permite conocer sus particularidades personales, sus posibilidades de aprender, su contexto familiar, etc. Luego se formulan las alternativas pedagógicas más apropiadas, para de este modo respetar las necesidades educativas de cada alumno y favorecer el máximo desarrollo de sus capacidades".

El demócrata progresista Lisandro Mársico, por su parte, defendió su proyecto de Minuta de Comunicación del Informe sobre actas de infracción por incumplimiento de la Ordenanza Nº 5425. Y en su fundamento se lee: “Es común observar que los conductores de Vehículos de Movilidad Personal no utilizan el casco protector, ni los chalecos de seguridad de alta visibilidad, que exige la normativa. Por tal motivo es que a los fines de conocer el accionar del área competente es que se presenta el siguiente requerimiento de información”.

“No están con chalecos los que usan monopatines y solo dos de cada 10 usa casco”, argumentó Mársico.

Otra Minuta de Comunicación presentada por este partido fue el del pedido de Informe sobre planes de viviendas y loteos y cuyo fundamento expresa: “La demanda de lotes y viviendas en muy grande en la Ciudad, y a lo largo de este tiempo, más concretamente a partir del 10 de Diciembre del 2019, se anunciaron todos los planes y programas mencionados precedentemente, por lo que, resulta importante poder conocer, para este órgano Legislativo, oficialmente el estado de cada uno de ellos. “Trato de seguir los planes de vivienda y de algunos no hay más novedades. Sería bueno tener actualizado el avance de obras que se están haciendo y cuál de todos estos no están viniendo, tener información sobre cómo estamos con esto. Conocer este estado de situación".



EN STAND BY

El Proyecto de Ordenanza presentado por el oficialismo el 10 de abril, referido a la conformación de una Comisión de Seguridad fue tratado también, pero quedó en Comisión para seguir siendo analizado. Los concejales de la oposición formularon fuertes críticas y cuestionamientos fundamentando que la conformación de una Comisión no sería la solución al grave problema de seguridad que tiene la ciudad. En el Considerando se expresa: “Que la comisión pretende ser una instancia de ejecución, coordinación, evaluación, seguimiento y de elaboración de propuestas en materia de seguridad, así como de recomendación para el establecimiento de mecanismos preventivos. Que, en este sentido, los integrantes de la Comisión identificarán áreas de oportunidad y mejora continua, para coadyuvar en el reforzamiento de acciones a través de las decisiones que toman las autoridades”.

Quien lo defendió fue el oficialista Juan Senn, haciendo hincapié que se trataba de un nuevo instrumento para poder dar más respuestas en materia de seguridad, quedando abierta la posibilidad a sumar los integrantes que se consideren necesarios. Los más críticos fueron los concejales Leonardo Viotti de Juntos por el Cambio y Lisandro Mársico del Frente Progresista Cívico y Social. “Creo que lo que falta es la voluntad. Ojalá que una ordenanza cambie la voluntad del Intendente. No quieren que se hable del tema. Si crees que algo no funcione, crea una comisión dijo Perón. No creo que funcione”, declaró Viotti. A lo que Senn contestó: “Las comisiones sí funcionan. Nosotros sí queremos hablar de inseguridad. Todo lo que se haga por el bien de la ciudad, bienvenido sea”.

Al respecto, el concejal Mársico respondió: “Estoy de acuerdo que traigan este debate, pero creo que esto es por el fracaso anterior. Es verdad, el Intendente no quiere hablar de seguridad”.

Sagardoy (JxC) recordó los reclamos que fueron haciendo con el paso del tiempo. “Hemos hecho todo. La Comisión de Seguridad ya fue creada y no resultó. El jefe de policía no viene al Concejo, y del otro lado no hay respuestas". Mientras que el concejal Mondino de su mismo partido recalcó: “Hay que mirar hacia adelante. Vamos a tratar de ayudar para que esto mejore. Yo creo que en Rafaela, el responsable es el gobierno provincial, pero el Intendente se tiene que poner firme para plantear el tema. La seguridad es decisión política”.

Incluso el presidente del Concejo Germán Bottero se refirió a la aún no concretada presencia del nuevo jefe de policía al recinto municipal. “Ni por cortesía vino acá”. Así las cosas, este proyecto quedó en Comisión por ahora.