Jugaron la cuarta fecha

Este fin de semana se disputó la cuarta fecha del torneo de damas Mayores Zona A1 Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino, con la disputa de dos encuentros el sábado y otros tantos el domingo.

En la primera de las jornadas, CRAR le ganó a Juventud en el sintético de Sarmiento de Humboldt por 2 a 1 en el partido principal con goles de Guillermina Astudillo y Maitena Zanabria. Para el local anotó Eliana Ibáñez.

En reserva se impuso también el equipo rafaelino por 3 a 0, con dos tantos de Catherina Strauss y el restante de Julieta Fernández. En Sub 14 CRAR ganó por 4 a 0, con goles de Agustina Contrera Keller en dos ocasiones, Maia Reynoso y Jazmín Vasquez. Mientras que en Sub 12 el triunfo de las Verdes fue por 1 a 0 con tanto de Ayme Auce.

El otro duelo de esa jornada fue para Charabones frente a Bella Italia. En primera división ganó el elenco de San Francisco por 3 a 2, convirtiendo para las locales Rocío Fiore, Nazareth Blanco y Lola Antonini. Los goles de las Tanas fueron de las hermanas Loreley y Antonela Yori. En Reserva también ganó Charabones, por 5 a 0, con goles de Valentina Aimar, Lourdes Pissani, Nayla Flaherty, Victoria Rosa y Griselda Moritán.

En cuanto a lo sucedido el domingo, en el sintético de CRAR, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Norte empataron 1 a 1, mientras que el punto extra en los penales australianos fue para las dirigidas por Champy Dominino, 3 a 2. Los goles en el partido fueron anotados por Florencia Corvalán para las julienses, y Luisina Russo para las dirigidas por Gisela Herrera.

En las demás categorías se dieron estos resultados: Reserva: 9 de Julio 3 (Lucila Marchetti, Shirley Zaragoza y Lara Romero) – Sportivo 0. Sub 12: 9 de Julio 5 (Sofia Ortega -2-, Candela González, Lola Lombardo y Fiorella Buffa) – Sportivo 0.

En el otro partido disputado en San Francisco, 9 de Julio de Morteros y Sarmiento de Humboldt empataron 2 a 2, y el bonus se lo llevó el equipo morterense en los penales australianos por 3 a 2. Los goles en el tiempo reglamentario fueron de Tatiana Gómez y Virginia Irazoqui para el elenco cordobés, mientras que María Zell y Gimena Figueredo convirtieron para Sarmiento. En Reserva ganó 9 de Julio de Morteros por 3 a 1, con tantos de Julieta Beltramo, Andrea González y Mariana Barbonaglia, en tanto que Gisel Longoni convirtió para Sarmiento.

Con estos resultados, en primera división ahora comparten la punta CRAR y 9 de Julio de Rafaela con 11 puntos; 9 de Julio de Morteros 9; Charabones 6; Sportivo Norte y Juventud 5; Sarmiento 1; Bella Italia 0.