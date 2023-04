Quilmes y 9 de Julio en el Federativo U21

Este fin de semana se puso en marcha otra de las categorías de los torneos Federativos de clubes organizados por la Federación Santafesina de Básquetbol. En este caso fue la U21, que cuenta con la participación de Argentino Quilmes y 9 de Julio como representantes de la Asociación Rafaelina. Recordemos que el inicio de competencia tuvo 18 elencos divididos en triangulares. Las vueltas serán los días 6 y 7 de mayo.

El León perdió los dos encuentros en Venado Tuerto, mientras que los cerveceros fueron locales y ganaron uno de los dos compromisos. Estos fueron los resultados:

Zona B, en Centenario de Venado Tuerto: Sábado, Centenario 68 vs. Colón de Santa Fe 79. Domingo Colón de Santa Fe 80 vs. 9 de Julio de Rafaela 66 (Santiago Marconetti 22) y 9 de Julio 84 (Santiago Marconetti 18) vs. Centenario 93.

Zona C, en Argentino Quilmes de Rafaela: Sábado, Quilmes 70 (Ignacio Boretto 21) vs. Independiente de Chañar Ladeado 64. Domingo, Independiente 60 vs. Regatas Santa Fe 64 y Regatas 58 vs Quilmes 57 (Gastón Schneider 17).



FORMATIVAS ARB

El sábado se desarrolló gran parte de la tercera fecha del torneo Oficial de Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Estos fueron los resultados:

U13: Quilmes 38 – Libertad 58.

U14: Ben Hur 64 – 9 de Julio 39; Independiente 90 – Atlético 40; Unión 94 – Peñarol 48.

U16: Unión 70 – Peñarol 50; Ben Hur 68 – 9 de Julio 53; Independiente 73 – Atlético 56.

U18: Quilmes 25 – Libertad 87.

Femenino U14: Ben Hur 32 – Unión 24; Pilar 30 – Libertad 86.

U16: Independiente 8 – Independiente de Ataliva 101; Ben Hur 77 – Unión 34. U18: Ben Hur 51 – Unión 34.