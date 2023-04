Libertad le apunta a Parque

Libertad jugó un partidazo en la noche del domingo para vencer 90 – 73 a Colón en Santa Fe y así quedarse con la serie de Reclasificación por 2 – 1 en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

A pesar de la ausencia de Estéfano Simondi, los dirigidos por Sebastián Porta no le dieron opciones a su rival y se quedaron con un triunfo amplio. Augusto Alonso, con 23 unidades, fue el goleador en un tremendo trabajo en equipo. Ahora el rival será Barrio Parque de Córdoba -el mejor de la fase regular-, al mejor de cinco juegos.

La serie comenzará este miércoles en Córdoba y será al mejor de cinco juegos.

La programación: Juego 1: Miércoles 19 – Córdoba (21:00). Juego 2: Viernes 21 – Córdoba (21:00). Juego 3: Lunes 24 – «Hogar de los Tigres». Juego 4: Miércoles 26 – «Hogar de los Tigres» (en caso de ser necesario). Juego 5: Sábado 29 – Córdoba (en caso de ser necesario).



TODOS LOS CRUCES

Conferencia Sur: (1) Racing de Chivilcoy vs Pico Foot-Ball Club (10); (4) Deportivo Viedma vs Hispano Americano (5); (3) Ciclista Juninense vs Lanús (6); (2) Zárate Basket vs La Unión de Colón (8).

Conferencia Norte: (1) Barrio Parque vs Libertad de Sunchales (10); (4) GEPU de San Luis vs Deportivo Norte de Armstrong (5); (3) San Isidro de San Francisco vs Independiente BBC de Santiago del Estero (6); (2) Ameghino de Villa María vs Montmartre de Catamarca (9).



PERMANENCIA EN LA LNB

Confirmado de antemano los últimos dos lugares de la tabla con los resultados del pasado sábado, se confirmó que San Lorenzo (19°) se enfrentará a Atenas (20°) en la serie de Permanencia, una instancia que se jugará al mejor de 5 partidos. En tal sentido, la AdC confirmó que la serie comenzará a jugarse en Buenos Aires el domingo 30 de abril (Juego 1), teniendo continuidad el 2 de mayo. (Juego 2). Luego, el enfrentamiento se traslada a Córdoba: 9/5 (Juego 3), 11/5 (Juego 4) y 16/5 (Juego 5).Recordemos que, los juegos 4 y 5, se jugarán en caso de ser necesarios y que el formato de la serie es 2-2-1.