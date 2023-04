Mariano García logró su primer campeonato

Mariano García disponía de su primera chance matemática y no la desaprovechó. El piloto de Altos de Chipión dependía de una combinación de resultados para establecer una diferencia indescontable y quedarse con su primer título en la categoría Midgets del Litoral.

Sus excelentes resultados en los Play Off, incluyendo la victoria necesaria para aspirar a la corona, le habían permitido acceder al lugar de privilegio con dos carreras por disputarse en esta instancia definitoria del Torneo Oficial “Arturo Alias” - “Copa Forni Sport” y la diferencia acumulada lo invitaban a soñar en la penúltima competencia de la temporada 2022 - 2023, que al igual que todas las anteriores, se disputó en el circuito “Juan F. B. Basso”, de la localidad de Vila.

En el cierre de la noche y con su segundo puesto, escoltando a Hernán Filippi, que se reencontró con la victoria en la categoría, le alcanzó para festejar en el tradicional escenario de la Asociación Midgets del Litoral, que en esta oportunidad convocó a 38 pilotos, en una jornada que arrojó estos resultados:

Primera serie: 1° Matías Franco; 2° Hernán Filippi y 3° Mariano García. Segunda serie: 1° Agustín Bonomo; 2° Nicolás Felippa y 3° Javier Penezone. Tercera serie: 1° Marcos García; 2° Claudio Pautasso y 3° Tomás Platini. Cuarta serie: 1° Alejandro Charvey; 2° Mariano Bacci y 3° Diego Anthonioz. Quinta serie: 1° Eugenio Mautino; 2° Arturo Funes y 3° Diego Haspert.

Primera semifinal: 1° Tomás Platini; 2° Agustín Bonomo; 3° Jorge Lovera; 4° Emiliano Torassa y 5° Emanuel Olmos. Segunda semifinal: 1° Hernán Filippi; 2° Matías Franco; 3° Ezequiel García; 4° Lucas Torassa y 5° Pablo Carignano. Tercera semifinal: 1° Javier Penezone; 2° Marcos García; 3° Diego Haspert; 4° Gonzalo Zbrun y 5° Matías Maina. Cuarta semifinal: 1° Eugenio Mautino; 2° Mariano García; 3° Mariano Bacci; 4° Henry Merke y 5° Exequiel Gili.

Primera prefinal: 1° Gonzalo Zbrun y 2° Emiliano Torassa. Segunda prefinal: 1° Henry Merke y 2° Emanuel Olmos.

Final: 1° Hernán Filippi; 2° Mariano García; 3° Marcos García; 4° Ezequiel García; 5° Mariano Bacci; 6° Eugenio Mautino (*); 7° Matías Franco; 8° Emiliano Torassa; 9° Henry Merke; 10° Javier Penezone… no clasificaron Tomás Platini, Agustín Bonomo, Gonzalo Zbrun, Jorge Lovera, Emanuel Olmos y Diego Haspert. (*) Ganó en pista, pero fue recargado con 5 puestos por falsa largada.



VENCIÓ MARIAMAR KORAB

En la categoría Mini Midgets logró su primer triunfo Mariamar Korab, quien paralelamente se trepó al liderazgo en el Play Off.

Primera serie: 1° Lisandro Dalmasso; 2° Pedro Pomba y 3° Laureano Cuenca. Segunda serie: 1ª Mariamar Korab; 2° Bautista Boscatti y 3° Emanuel Ramírez.

Final: 1ª Mariamar Korab; 2° Benjamín Franco; 3° Lisandro Dalmasso; 4° Pedro Pomba; 5° Bautista Boscatti; 6° Lisandro Trossero; 7° Laureano Cuenca; 8° Santiago Mansilla; 9° Ian Lovera … no clasificó Emanuel Ramírez.

Próxima fecha (Premio Coronación): el 6 de mayo en el circuito “Juan F. B. Basso” de Vila.