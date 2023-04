Sensaciones y sentimientos

¿PARA QUIÉN SE ESCRIBE?



Por Hugo Borgna



La persona instalada frente a su instrumento de escritura (a esta altura de la evolución de la tecnología no es discriminatorio llamar “instrumento” a una notebook) ha abierto previamente su mente y el órgano donde se dice que están guardados -y protegidos de los curiosos- sus sentimientos.

Un autor se está expresando con libertad ante su incorruptible confesor interior, el yo que lo conoce como nadie y le enseña como manifestar sus vivencias, y de un modo tal que no permite que se descubra fácilmente lo que influye a su sentir más íntimo.

Si. Quienes escriben son los protagonistas de historias no vividas por otros, pero presentadas como tales; como si cada autor tuviese alguien que lo está mirando desde afuera y en condiciones de apreciar principalmente la estética de ese texto: la belleza de la cáscara, aparentemente dura, insensible, innecesaria y escondida.

¿Se puede llegar a saber para quién se escribe? Si, por supuesto, con sólo bajar un poco la lupa, aparecerán los motivadores que hacen que las obras respondan al detalle personal.

Una de las causas es el deseo de llegar a muchas personas, una forma de diálogo a distancia que no por eso es menos eficaz. La comunicación sensitiva de un modo de ser y pensar es un muy buen objetivo, una conversación con todo el tiempo del mundo para quien lo lea.

Hay quienes, pretenciosamente, se imaginan a sus lectores a pocos metros de él, concentrados en el mensaje y o preguntándole por qué escribió tal o cual expresión.

Muchos lo hacen esperando que les desmenucen -aunque sin desecar- su obra. Intentan una comunicación a fondo de motivos no explicados en el texto con “suficiente” claridad.

Otros (que también existen y seguramente son muchos) para que los admiren; dan por descontado el brillo de sus textos. Existen también los que plantean cuestiones para debatir, desde las filosóficas, hasta las de realidad cotidiana, sobre libertades y obligaciones, destacando la cuestión de la necesidad de instalar límites.

Todas son motivaciones fuertes y sonoras buenas para detallar con suficiente autoridad para quién escriben y publican: exprimen su instrumento tecnológico, le hacen transpirar a las impresoras abundantes y sufridas gotas de tinta negra.

Pero existe otro interlocutor tanto o más válido que los mencionado: ellos mismos.

Cada autor busca, en la difícil combinación de sensibilidad y psicoanálisis, llegar a sí mismo. Escribe para graficar cuestiones y temas que a él le gustaría leer o ver desarrolladas por otros autores.

Se puede decir que escribe para sí mismo, y esto contestaría la gran pregunta. Sin embargo, todavía se puede profundizar más.

La cuestión de la estética es otro desafío. Es una motivación importante, que debe complementar pero no adueñarse aunque tiene un protagonismo decisivo. ¿Qué es más importante, la herramienta o la idea? El autor se desafía en cada texto.

Sabe que tiene buena capacidad técnica: ha experimentado durante años con horas extras los diferentes modos de decir. También es consciente de que de esos períodos suplementarios de trabajo creativo no se percibe pago al fin de cada mes.

Con el siempre vigente ideal romántico, asume que la mejor expresión es la que aún está en mente y parece permanentemente a punto de brotar.

El autor estará atento, cuando eso ocurra, para dejarlo explícito en oraciones que, sabe con seguridad, constituirán para los demás y para él, el más bello y profundo de todos sus textos.