Se suspende el show de Cacho Garay

Como es de público conocimiento, Verónica “Bamby” Macías Bracamonte hizo, la semana pasada, una denuncia contra Juan “Cacho” Garay, su pareja durante más de una década, por “agresiones físicas, sexuales y económicas”. Tras ser detenido y luego de que allanaran su casa -en donde encontraron armas no registradas-, el humorista fue liberado. Por este motivo, la cantante lírica rompió el silencio y dio detalles del calvario que vivió a lo largo de los 13 años de relación.

El espectáculo "Y volvimo' nomá..." que llegaría a Rafaela el próximo jueves, a las 21:00, en el Teatro Lasserre, se suspendió por decisión de la productora que organiza la gira del cómico. Quienes compraron entradas a través de la ticketera deben gestionar por el mismo medio la devolución del dinero y quienes compraron las entradas en el teatro deben acercarse a la secretaría de lunes a viernes de 15 a 19.

Con la voz quebrada, Verónica dijo: “Si salgo a hablar es porque tengo miedo por mi vida. Él lo va a negar, pero me amenazó de muerte y me dijo que yo no iba a cantar nunca más en ningún lugar. Mi vida está destruida. Yo estoy cayendo en una realidad que me da mucha vergüenza. Cuando yo fui a un refugio en donde me asistieron muchas personas, me hicieron entender que todo lo que estaba viviendo no era normal”.