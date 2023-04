Colón visita a Platense

Platense recibirá este lunes a Colón de Santa Fe desde las 16.30, en un partido correspondiente al torneo 2023 de la Liga Profesional.

El encuentro por la 12da fecha, se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Sebastián Zunino y será transmitido por la TV Pública y ESPN Premium.

Ambos necesitan sumar para subir en las posiciones, ya que Platense se ubica en el puesto 12 con 16 unidades, y Colón está 23ro. con 10.



OTROS PARTIDOS. 19hs Banfield vs Central Córdoba, 19hs Sarmiento vs Arsenal, 21.30hs Atlético Tucumán vs Rosario Central, 21.30hs Godoy Cruz vs Lanús.



Posibles formaciones



Platense: Ramiro Macagno; Nicolás Morgantini, Ignacio Vázquez, Gastón Suso y Sasha Marcich; Franco Baldassarra, Franco Díaz y Nicolás Castro; Vicente Taborda; Ignacio Schor y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.



Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Andrew Teuten y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.



Estadio: Ciudad de Vicente López Árbitro: Sebastián Zunino VAR: Germán Delfino. Hora: 16.30hs. TV: TV Pública y ESPN Premium.