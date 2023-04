Reparto de puntos entre Unión y Tigre

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Unión de Santa Fe igualó ayer sin goles con Tigre en el estadio 15 de Abril, en un encuentro correspondiente a la duodécima fecha del torneo de la Liga Profesional que marcó el debut de Sebastián Méndez como entrenador del conjunto santafesino.

Los dirigidos por Méndez, que reemplazó al uruguayo Gustavo Munúa, monopolizaron las situaciones de gol en la etapa inicial pero carecieron de puntería para trasladar el dominio al marcador del encuentro.

En la segunda parte, el elenco del "Gallego" continuó con la supremacía pero el arquero Gonzalo Marinelli encabezó la resistencia de Tigre, que jugó con un once alternativo debido a que el jueves próximo visitará a Deportes Tolima por la Copa Sudamericana.

De esta manera, el "Tatengue" y el "Matador" dividieron puntos y Unión sigue en el fondo de la tabla de posiciones con ocho unidades cosechadas en lo que va del torneo.

Tigre, por su parte, suma 16 y se ubica en la mitad de la tabla con 12 fechas disputadas hasta el momento en el certamen de la Liga Profesional.



OTROS RESULTADOS. Vélez 0 vs Barracas Central 0, Talleres 0 vs San Lorenzo 0.