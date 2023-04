Se completa la quinta de la A

En la jornada de ayer tuvo continuidad y se completó la fecha 5 del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Sportivo Norte ganó en Josefina, no le pierde pisada a Libertad y en la próxima fecha se verán las caras en Barranquitas. En Villa Rosas, Peñarol y Ben Hur repartieron puntos en un encuentro que tuvo tres expulsados: Mathier en el local y Bessone y Barco en el Lobo.

Por otro lado, Ferro no pudo con Atlético María Juana y repartieron puntos en Los Nogales.



Los resultados, posiciones y lo que viene:



Domingo 16/04: Peñarol 1 (38m PT Gino Alessio) vs Ben Hur 1 (33m ST Diego López), Dep. Josefina 2 (27m PT Elías Romero y 18m ST Bruno Belotti) vs Sportivo Norte 3 (36m PT Oscar Maldonado, 40m PT de penal Juan Espíndola y 45m ST Sánchez), Ferrocarril del Estado 1 (36m PT Cristian Lottersberger) vs Atlético María Juana 1 (29m PT Marcos Pedrozo).



Jueves 13/04: Libertad 2 vs Atlético de Rafaela 0; Argentino Quilmes 3 vs Dep. Ramona 1, Dep. Tacural 3 vs 9 de Julio 1; Unión de Sunchales 1 vs Florida de Clucellas 0.



Viernes 14/04: Dep. Aldao 1 vs Arg. de Vila 0, Arg. de Humberto 2 vs Brown de San Vicente 3.



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad de Sunchales 15, puntos; Sportivo Norte 13; Argentino de Vila 7; Argentino Quilmes 7; Deportivo Tacural 7; Deportivo Aldao 7; Deportivo Ramona 5; Deportivo Josefina 5; 9 de Julio 3.



ZONA B: Unión de Sunchales 12, puntos; Ben Hur 10; Brown 7; Peñarol 8; Atlético de Rafaela 6; Florida de Clucellas 6; Atlético María Juana 5; Ferrocarril del Estado 4; Argentino de Humberto 0.



PRÓXIMA FECHA (6º): ZONA A: Arg. Vila vs Arg. Quilmes, Dep. Ramona vs Dep. Tacural, 9 de Julio vs Dep. Josefina, Sportivo Norte vs Libertad. Interzonal: Dep. Aldao vs Unión. ZONA B: Florida vs Ferrocarril del Estado, Atlético (MJ) vs Peñarol, Ben Hur vs Arg. de Humberto, Brown San Vicente vs Atlético de Rafaela.