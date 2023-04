Weretilneck con buena diferencia en Río Negro

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El senador y candidato a gobernador de Juntos Somos Río Negro en esa provincia, Alberto Weretilneck, se imponía anoche en las elecciones con el 37,62 por ciento de los votos frente a Aníbal Tortoriello, de Cambia Río Negro, según indicaban los datos oficiales con el 49,41 por ciento de las mesas escrutadas.

El integrante de la Cámara alta sumaba no solo por la lista verde de Juntos, sino también por la lista azul por su alianza con el radicalismo provincial. De esta manera, aventajaba por un poco más de 14 puntos a Tortoriello, que cosechaba el 23,52 por ciento.

Mientras, el tercer lugar lo conservaba Silvia Horne, de Vamos con Todos, con el 12,54 por ciento, seguido por Ariel Rivero, candidato de Javier Milei, con el 10 por ciento.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Weretilneck agradeció el "apoyo de la gente que concurrió a las urnas en estos cuarenta años de democracia" y además recordó que "este triunfo también lo quiero compartir con los otros partidos que se sumaron a la coalición para que podamos lograr una clara victoria, que cuando termine el escrutinio seguramente llegará a un 18 ó 20 por ciento".

Weretilneck, que ya fue gobernador rionegrino, sucederá en el cargo a Arabela Carreras, que no fue por su reelección como mandataria provincial.

El conflicto generado por la presencia de los mapuches en ese territorio es uno de los temas que demandará una solución que por el momento no aparece y que deberá abordar con mano firme Weretilneck.