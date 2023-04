El 9 ganaba pero en una ráfaga se lo dieron vuelta

9 de Julio cayó 2-1 en su visita a Crucero del Norte en el estadio Guarupá, de Misiones, por la fecha 6 de la zona D del torneo Federal A. El partido fue arbitrado por el salteño Gustavo Benítez.

El ‘León’ lo ganaba gracias al tanto convertido por Fernando Núñez, pero el local se lo dio vuelta en una ráfaga de dos minutos. Así, el conjunto ‘Juliense’ se quedó con las manos vacías y sumó su cuarta derrota en cinco presentaciones.

Sobre el final del encuentro, cuando se jugaban 3 de la adición, otra vez se dio una jugada polémica en contra del elenco rafaelino, con un gol anulado erróneamente, lo cual le habría posibilitado volverse con un empate. El línea levantó la bandera tras un cabezazo que dio en el palo y en el rebote Burdesse, totalmente habilitado, la empujó para el gol.

En el arranque del encuentro el ‘Colectivero’ quiso imponer condiciones y el León lo supo aguantar; si bien el local llegó al arco de Agustín Grinovero, el 1 y el travesaño, ayudaron para mantener el cero.

El ‘León’ también tuvo las suyas y cuando corría el minuto 37 encontró la apertura del marcador por intermedio de Fernando Núñez. Jonatan Bogado volvió a desbordar por la derecha, metió centro para la llegada de Núñez, que con un cabezazo de pique al suelo puso el 1-0 para 9 de Julio. Incluso antes del cierre de la primera parte Núñez volvió a tener una muy clara pero su remate no tuvo la potencia necesaria para vencer al arquero rival.

En el complemento, el comienzo fue prácticamente igual al de los primeros 45. Y en una ráfaga de dos minutos el local le dio vuelta el encuentro al 9.

A los 29, tras un córner, Soto capturó un rebote de afuera del área y sacó el disparo que se metió contra el palo para igualar el marcador; y un minuto después, una jugada desafortunada en el fondo ‘juliense’ terminó en el 2-1 para el conjunto misionero, que por intermedio de Gómez se puso arriba en el marcador.

El ‘León’ se adelantó en el campo de juego y fue en busca del empate, el que consiguió a los 48 pero que el línea y el árbitro Benítez decidieron no dárselo.

El próximo fin de semana se disputará la fecha 7 y en dicha ocasión 9 de Julio recibirá en el estadio Germán Soltermam a Juventud Antoniana de Salta.



OTROS PARTIDOS: Gimnasia y Tiro de Salta 1 vs Central Norte de Salta 1, San Martín de Formosa 1 vs Sarmiento de Resistencia 0, Juventud Antoniana de Salta 0 vs Sol de América 0. Libre: Boca Unidos de Corrientes.



LAS POSICIONES: Sarmiento 12 puntos; Sol de América 10; Boca Unidos 8; Gimnasia y Tiro 8; Central Norte 7; San Martín 7; Crucero del Norte 6; Juventud Antoniana 5; 9 de Julio 3.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Walter Figueroa, Nicolás Portillo, Iván Benítez, Eric Cristaldo; Nicolás Fassino, Lucas Arguello, Nahuel Speck y Nicolás Inostroza; Ernesto Alvarez y Nicolás Delsole. DT: Pedro Dechat.



9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Tiago Peñalba, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Diaz y Braian Peralta; Fernando Núñez y Román Bravo. DT: Maximiliano Barbero.



Goles: PT 37m Fernando Núñez (9), ST 29m Lautaro Soto (C) y 30m Santiago Gómez (C).



Cambios: ST 16m Maximiliano Ibáñez y Agustín Costamagna x Núñez y Peralta (9).



Estadio: Guarupá. Arbitro: Gustavo Benitez. Asistentes: Agustín Luciano (Salta) y Augusto Walter (Jujuy). Cuarto árbitro: Mariano Agli (Oberá).