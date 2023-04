El Ministerio de Trabajo de Santa Fe capacitó laboralmente a más de 30.000 personas

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia dio a conocer datos de la gestión provincial en relación a las acciones de formación y capacitación que se llevan adelante con el propósito de impulsar el desarrollo y la inserción laboral de las y los santafesinos. Estos programas incluyen el aporte de conocimiento tanto al sector empleador como trabajador, la formación técnica específica en talleres y fábricas, y el fomento del empleo privado.

“Consideramos a las iniciativas de formación y capacitación como políticas públicas esenciales que acompañan y estimulan la generación empleo calificado”, afirma el ministro Juan Manuel Pusineri.

El programa Santa Fe Capacita, con una inversión que supera los 204 millones, ha alcanzado más de 30.000 participantes. Se han puesto en marcha 1.277 propuestas gratuitas destinadas a generar competencias y saberes para el mundo del trabajo. Muchas de estas ofertas incluyen capacitaciones específicas demandadas por el sector industrial y se llevan adelante en las propias instalaciones de las fábricas.

Una de las metas del programa es brindar respuestas específicas a las demandas de determinados sectores de actividad económica, las cuales se detectan a través de contactos permanentes con cámaras empresariales y organizaciones sindicales.

En este sentido Pusineri destaca que “la formación para el trabajo es uno de los compromisos internacionales que asumió la Argentina. Sobre todo es una herramienta para el desarrollo de los trabajadores y de las empresas. Está demostrado que hoy las más eficientes y competitivas son las empresas que cuentan con buenos ambientes laborales y con personas capacitadas. La Provincia sin dudas hace una contribución importante, pero en esto también participan los empleadores y las organizaciones sindicales". “Hemos establecido convenios de formación con varios gremios, atendiendo a las necesidades que ellos nos plantean en función de los perfiles laborales más requeridos” explica el subsecretario de Empleo Eduardo Massot.

“Como ejemplo de esto podemos citar los acuerdos y capacitaciones que hemos puesto en marcha junto con UTHGRA nacional, con la Fundación Capacitar de la Unión Obrera Metalúrgica de Rafaela y con el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario. Estas propuestas están dirigidas a los afiliados, pero también a la comunidad en general”, ejemplifica Massot. “De acuerdo a los indicadores que se generan en el programa, estas propuestas habilitan a una salida laboral casi inmediata.”

Las propuestas de formación están disponibles en los 19 departamentos, ya sea en modalidad presencial, virtual o mixta. Las temáticas son muy amplias e incluyen cursos para el cuidado y la atención de personas, desarrollo de software, habilidades para la industria textil, marketing y comunicación, elaboración de alimentos, oficios de la industria de la construcción, administración, técnicas de la industria metalúrgica, etc. “Poder ofrecer una oferta de capacitación tan variada para toda la provincia, que brinde herramientas de formación en oficios cruciales para el sostenimiento del entramado productivo y para mejorar las condiciones de acceso al empleo formal de santafesinas y santafesinos de cada rincón del territorio, es el resultado de una gestión que entiende las prioridades y las pone en valor”, asegura la directora del área Valeria March.

Desde el ministerio destacan que todas estas iniciativas se articulan de forma permanente con otras líneas de gestión desarrolladas por los ministerios de Producción, Desarrollo Social y Género, así como con las Mesas de Empleo Santafesina, Rosarina y Rafaelina, la Agencia Territorial del Ministerio de la Trabajo de la Nación y las municipalidades y comunas de toda la provincia.



FORMACIÓN LABORAL EN NÚMEROS

* Más de 30.000 personas capacitadas.

* 1.277 propuestas.

* 917 instituciones capacitadoras.

* 195 localidades de la provincia.

* 137 temáticas distintas, como por ejemplo: actividades administrativas, actividades agropecuarias, construcción, cuidado y atención de personas, empleos verdes, elaboración de alimentos, industria 4.0, industria textil, marketing y comunicación, oficios tradicionales y no tradicionales, etc.