"Una vez más, la Justicia pone las cosas en su lugar y rechaza falsas acusaciones"

El pasado 10 de abril, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, presentó ante a la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario un escrito en el que consignó la difusión de “noticias sesgadas y falsas”, que describió así en primera persona: “Dejan entrever alguna vinculación de mi persona y mi accionar con causas judiciales vinculadas al narcotráfico y a las economías delictivas que lo sostienen”.



LA RESPUESTA DE LA FISCALÍA

La fiscal Iribarren, en forma inmediata, dio por recibida la presentación de la vicegobernadora y determinó requerir a los fiscales a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos que “informen la situación de la Dra. Rodenas respecto de la existencia o no de causa penal que la involucre en relación con la causa en la cual se ordenó el allanamiento efectuado en una casa isleña relacionada a la solicitante”. En menos de 24 horas, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra remitieron a la Fiscalía Regional una notificación en la que se expresa que “atento lo solicitado por comunicación de fecha 10 de abril de 2023 en virtud del pedido de informe solicitado por la Sra. Vicegobernadora de la Provincia Dra. Alejandra Rodenas y en relación al evento que menciona en su petición, se informa que a la fecha no existe ningún curso de investigación contra la Sra Vicegobernadora dentro del marco del (se cita el número de expediente) en el que se llevó adelante el allanamiento mencionado en la nota presentada ante la Fiscalía Regional”.



EL ESCRITO DE LA VICEGOBERNADORA

La presidenta de la Cámara de Senadores de la provincia solicitó a la Fiscalía que “se expida concretamente acerca de la inexistencia de causa penal” que la involucre y/o vincule a publicaciones difundidas en “medios de comunicación tanto locales como nacionales”. En esa línea Rodenas citó, respecto de las falsedades mencionadas, un artículo recientemente publicado en un medio nacional e indicó, dirigiéndose a la fiscal regional María Eugenia Iribarren: “No escapará a vuestro elevado criterio la gravedad y conmoción pública que tal difamación conlleva, que se agrava con la especial sensibilidad del tema del narcotráfico en nuestra ciudad y en nuestra provincia”. La titular de la Cámara alta provincial, más adelante, señaló: “Tales noticias, además de afectar mi honra, y causar un enorme daño en mi entorno familiar y social, perturban sobre todo el aspecto institucional, por mi condición de vicegobernadora de esta provincia y presidenta de la Cámara de Senadores”. En ese sentido, la ex magistrada planteó una reflexión en torno de las responsabilidades institucionales: “Quienes ejercemos un cargo público debemos actuar con responsabilidad y de forma íntegra, dado que en nuestro comportamiento está en juego no sólo nuestra propia reputación personal sino la de la institución a la que se representa y en la que la ciudadanía deposita sus expectativas para llevar a cabo las tareas de nuestra competencia”. En otro tramo del escrito, Rodenas sostuvo que “el deterioro de la imagen institucional por una presunta actuación bajo sospecha y/o de índole incorrecta, deteriora y resquebraja la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones”. Y agregó: “Este es un entramado muy complejo de restaurar, más aún cuando esas atribuciones carecen de todo sustento probatorio o evidencia que la respalde”.



CONCEPTOS DE RODENAS

Reafirmando esos conceptos, la vicegobernadora planteó: “Creo que es necesario contemplar e insistir en estos aspectos, ya que no nos son desconocidos ni a Ud ni a mí, en función de nuestros roles públicos y en tanto personas de derecho”. Tras explicitar que el “conocido incidente de un allanamiento en una vivienda familiar ubicada en una isla frente a la ciudad de Rosario” había sido debidamente aclarado a partir de la presentación espontánea de la propietaria de esa casa, Rodenas recordó que la Fiscalía dio por aclarada la confusión y expresamente lo hizo conocer por unos de sus fiscales a través de diferentes medios, y citó al detalle la publicación del portal digital Rosario Plus el 30 de noviembre de 2019, que llevó como título “Los fiscales afirmaron que Rodenas nunca estuvo involucrada en la causa Alvarado”. Acto seguido, la vicegobernadora recordó también que uno de los fiscales que intervino en el procedimiento, Luis Schiappa Pietra, “atribuyó ese allanamiento a una lamentable confusión”, referencia que salió al aire en la emisora LT8 Rosario, en el programa «Todos en la Ocho», conducido por el periodista Lucas Ameriso, el pasado 13 de marzo de 2023.



LAS COSAS EN SU LUGAR

Rodenas, casi al final del escrito, requiere a la Fiscalía Regional: “me veo en la obligación de solicitarle que, a través del canal conducente de ese MPA, se expida concretamente acerca de la inexistencia de causa penal que me involucre y/o vincule a las noticias que se difunden en los medios de comunicación tanto locales como nacionales”. Por último, la vicegobernadora solicitó a la fiscal “(...) que por los medios que usted disponga, se despeje toda duda respecto de mi persona con relación al erróneo allanamiento efectuado en la casa isleña, aclarando que el mismo arrojó resultados negativos en tanto se trató de una evidente y probada confusión”. Una vez conocida la notificación de los fiscales, Rodenas señaló: “Una vez más, la Justicia pone las cosas en su lugar y rechaza falsas acusaciones en mi contra”.