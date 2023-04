Una joven de 21 años falleció por dengue hemorrágico en Rafaela

Hace ya un largo tiempo que el dengue continúa avanzando, de manera peligrosa, en el país, en la provincia y también a nivel local, una situación que vienen preocupando a las autoridades sanitarias aunque no tanto en la ciudadanía, que por ahora no está prestando demasiada atención a esta enfermedad que cada vez va sumando más víctimas.

Y en medio del avance de los casos en Rafaela, este virus que transmite el mosquito que a simple vista parece que no es tan grave, a veces puede ser letal. Y de hecho, este domingo la picadura del Aedes aegypti ya se cobró su primera vida en nuestra ciudad, significando un hecho histórico para el sistema de salud local.

En horas de la tardecita, Eter Senn, la coordinadora epidemiológica de la Dirección Regional de Salud informó que "en el día de la fecha ingresó en la guardia de adultos del SAMCo Rafaela 'Dr Jaime Ferre' una adolescente de 21 años internada en terapia intensiva quien falleció por dengue hemorrágico". En tanto, ante una consulta de este Diario, Emilio Scarinci, el director del efector local, manifestó que "durante la mañana de este domingo ingresó al hospital una paciente de 21 años con un cuadro de dengue grave. Es internada en terapia intensiva, y a pesar de todas las maniobras de reanimación falleció a las pocas horas".

De esta manera, ya son 3 las personas fallecidas en el territorio santafesino a causa del dengue. La primera muerte se registró el 11 de marzo en la ciudad de Reconquista con un hombre de 77 años, y el 30 de marzo falleció una mujer de 69 años residente en la ciudad de Santa Fe.

No obstante, y teniendo en cuenta esta situación, las autoridades sanitarias locales continúan insistiendo en la descacharrización de los patios y en la fumigación espacial. Pero al mismo tiempo, recuerdan también la importancia de la consulta temprana, un factor clave para poder detectar la enfermad a tiempo. "Sabemos que todo el mundo desestima o no le da crédito al dengue, pero hay que preocuparse. Por eso hay que presentarse en forma temprana ante el médico ante la persistencia de fiebre durante más de 5 días, dolor abdominal, vómitos, irritabilidad y/o hemorragias", sostuvo Senn.



CONFERENCIA

Atento a esta primera muerte por dengue en Rafaela, este lunes, a las 10:30 y en el Aula Magna del Hospital "Doctor Jaime Ferré", se llevará a cabo una conferencia de prensa a cargo de los médicos Sandra Cappello, Diego Lanzotti y Emilio Scarinci, donde brindarán más precisiones al respecto.



RÉCORD HISTÓRICO DE

CASOS EN RAFAELA

Mientras tanto, al día de la fecha, son 934 los casos confirmados de dengue en Rafaela, que ya sumó su primera muerte. Se trata de un récord histórico de la enfermedad en nuestro medio, al menos durante los últimos 7 años y de acuerdo a las estadísticas que se manejan. En el 2016, año del primer brote, en el departamento Castellanos hubo 112 casos confirmados, de los cuáles 81 pertenecieron a Rafaela (91%) y 21 a Sunchales. Durante el 2019 no hubo casos, pero en el 2020, en medio de la pandemia del coronavirus, también se había dado otro brote del dengue, con 639 casos confirmados en el Departamento y con el 86% de los casos en nuestra ciudad. Posteriormente, en el 2021 hubo tan sólo un caso positivo en nuestro medio y el año pasado, en el 2022, fueron 10 los casos registrados en Rafaela. En relación a los datos de este informe realizado por LA OPINIÓN, los del 2016 y 2020 son del Ministerio de Salud de la provincia, ya que en ese momento se procesaban los datos en la ciudad de Santa Fe. Mientras que desde el 2021, los números ya se manejan a nivel local, aunque hay que sumarle un porcentaje de personas que pueden tener la enfermedad pero no consultan con los médicos. "Hay que reforzar el concepto de que el dengue es cíclico. O sea que cada 3 años, más o menos, hay un brote, y cada brote es peor que el anterior. Lo único que sirve en el trabajo constante es la prevención. Y durante el invierno hay que redoblar el trabajo, más allá de que la gente se olvida", le comentó a este Diario la infectóloga Sandra Cappello.



LA CEPA QUE CIRCULA

YA ES LA PEOR DE TODAS

Según los últimos datos del Boletín Epidemiológico semanal del Ministerio de Salud de la Nación, la epidemia de dengue en Argentina está siendo más agresiva, posee una tasa de mortalidad más elevada y crece más rápido que las anteriores. Hasta ahora, se han registrado más de 41 mil casos de dengue en todo el país, de los cuales el 73% corresponde al serotipo 2, que es la cepa más dañina y capaz de producir cuadros graves de dengue, incluso en una primera infección. Esto se debe a que el DENV-2 es predominante por primera vez en Argentina -según lo reveló este último Boletín Epidemiológico-, lo que potencia el riesgo de contagio. El virus del dengue puede tener hasta cuatro serotipos y este año, según el Ministerio de Salud, en Argentina circulan el 1 y el 2. A diferencia de epidemias anteriores, la mala noticia es que esta es la primera vez que DENV-2 es predominantepor lo que el daño de la enfermedad es obviamente mayor.

Esto también está relacionado con el hecho de que las personas que han contraído dengue en el pasado son más susceptibles en el caso de un segunda infección. En 2016 y 2020 predominó DEN-1. Ahora, el protagonista es el DEN-2. Sin embargo, más allá de este elemento potenciador del riesgo, es clave la virulencia de la cepa en acción hoy, como con el Covid fue la letalidad de la variante de turno.

La infectóloga Griselda Berberian, en un trabajo publicado en la revista Archivos Argentinos de Pediatría, describe el comportamiento de los serotipos de dengue en las últimas epidemias en el país. Según Berberian, la virulencia propia de la cepa en acción hoy es la principal causa de la agresividad de la epidemia. Además, la circulación del serotipo 2 contribuye a que haya una mayor propagación del virus, en comparación con las epidemias de 2016 y 2020, en las que predominó el DEN-1.

Lo cierto es que hasta el momento, la epidemia de dengue ha dejado un saldo de 35 muertes en el país, siendo las dos últimas en la Ciudad de Buenos Aires. Del total de muertes, el 76% corresponde al serotipo DENV-2. Los reportes provinciales señalan que Salta es la provincia con mayor cantidad de muertes (10), seguida de Tucumán (9) y Santa Fe (5), mientras que el resto de las provincias afectadas suman un total de 11 muertes. La propagación del virus se relaciona con la susceptibilidad de la población que ya ha contraído dengue en el pasado, siendo más propensos a una segunda infección. Por lo tanto, es importante que la población tome medidas preventivas, como el uso de repelente, la eliminación de criaderos de mosquitos y la consulta inmediata al médico en caso de presentar síntomas de dengue.