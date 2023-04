Argentina se mide con Paraguay

La selección argentina se vuelve a presentar en el Sudamericano Sub 17 que se lleva a cabo en Ecuador este lunes, por la tercera fecha del hexagonal final y su rival será Paraguay. El encuentro está programado para las 16 (hora argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y se transmitirá en vivo por TyC Sports , por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales. Los conducidos por Diego Placente pueden sellar su clasificación al Mundial de la categoría.

Albicelestes y guaraníes se enfrentarán por segunda vez en el certamen porque ya lo hicieron en el grupo B de la primera etapa e igualaron 1 a 1 con tantos de Kevin Gutiérrez y Axel Balbuena. Fue el único duelo que no pudo ganar el conjunto argentino, que está invicto con un récord de cinco triunfos y una igualdad.

De imponerse en el juego, la Argentina puede obtener la clasificación al Mundial de la categoría que se disputará entre el 10 de noviembre y el 2 de diciembre en sede a definir porque la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) retiró a Perú como anfitriona. Para ello necesita, además de los tres puntos, que el cotejo de Chile vs. Venezuela acabe en empate. El otro cruce de la jornada lo protagonizarán el local vs. Brasil, ambos líderes en la tabla de posiciones junto al combinado nacional.