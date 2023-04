Julián Santero, el primer ganador del Turismo Carretera en El Calafate

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El piloto de Ford Julián Santero se quedó ayer con la final del Turismo Carretera en el flamante autódromo de El Calafate, seguido por su compañero Mauricio Lambiris (Ford) y Santiago Mangoni (Chevrolet).

Santero se llevó la victoria luego de un cierre cabeza a cabeza con Lambiris en la carrera que se disputó este domingo por la categoría más popular del automovilismo argentino.

"Tremenda carrera. El triunfo se pudo haber dado en Viedma y en Neuquén, pero esta victoria no la cambio por nada. Arriesgué cuando tenía que hacerlo porque tenía un auto que estaba para ganar, aunque estuve varias veces al límite. Ahora estoy más ilusionado que nunca", señaló Santero tras concretarse su triunfo.

Lambiris, por su parte, manifestó: "Dos veces me dejaron sin pista en las reanudaciones, una con Mangoni y la otra con Santero.

Por mucho menos, los comisarios te hacen devolver el puesto. No estoy enojado, es que uno quiere que siempre se mida igual.

Hicimos una gran carrera los tres, arriesgué y me salió mal pero seguiré intentando. Destaco que nos llevamos un gran segundo puesto y el auto sigue funcionando bien".

"Aguanté más de lo esperado en la punta. Los autos de seguridad me terminaron perjudicando, ya que Lambiris y Santero tenían mejor aceleración que yo. Y cuando me pasaron, no los pude correr más", expresó Mangoni.

Detrás, completaron los primeros diez lugares Andrés Jakos (Toyota), Jonatan Castellano (Dodge), Leonel Pernía (Ford), José Manuel Urcera (Torino), Marcos Landa (Torino), Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Mariano Werner (Ford).

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 29 y 30 de abril en el autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

El campeonato lo lidera Mariano Werner con 140 puntos, seguido por Santero con 125,5; Lambiris con 116; Castellano con 110,5; Juan Tomás Catalán Magni (Ford) con 107 y Marcos Landa con 93.