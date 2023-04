Estudiantes le ganó a Boca

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Boca no dio signos de mejoría y perdió por 1 a 0, como local, frente a Estudiantes de La Plata en un partido válido por la duodécima fecha de la Liga Profesional, disputado anoche en el estadio la Bombonera.

El único gol del partido lo marcó el experimentado delantero Mauro Boselli, a los 39 minutos del segundo tiempo, y de esta manera el equipo platense se impuso en la cancha de Boca después de quince años.

Esta fue la tercera derrota consecutiva para el equipo auriazul, la segunda en el ciclo de Jorge Almirón.

En los primeros quince minutos de juego, Estudiantes intentó triangular y llegar de esa forma al arco de Sergio Romero, mientras que Boca fue imprecisión constante en los pases y le costó adoptar la idea ofensiva y de posesión que pregona Jorge Almirón, su nuevo entrenador.

El inicio del segundo tiempo mostró otra cara del equipo de Almirón, que empezó a profundizar sus ataques con el ingreso de Sebastián Villa, un jugador que puede llegar al fondo y hacer correr riesgo al arco del club platense. Pero con el correr de los minutos, la intensidad de Boca se fue diluyendo.

Sobre el final del encuentro, a los 39, el equipo de La Plata se puso arriba en el marcador con una exquisita tijera de Mauro Boselli, tras un centro desde la derecha.



OTROS RESULTADOS. Defensa y Justicia 1 (54m N. Fernández) vs Instituto 0, Gimnasia LP 0 vs Belgrano 2 (34m y 52m Vegetti), Huracán 0 vs Argentinos 0.



Boca 0 - Estudiantes 1



Estadio: Boca.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Pablo Dóvalo.



Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Miguel Merentiel; Óscar Romero y Darío Benedetto. DT: Jorge Almirón.



Estudiantes: Mariano Andújar; Ezequiel Muñoz, Luciano Lollo, Zaid Romero; Leonardo Godoy, Santiago Ascacibar, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Gastón Benedetti; Benjamín Rollheiser y Mauro Boselli. DT Eduardo Domínguez.



Gol en el segundo tiempo: 39m. Mauro Boselli (E).



Cambios: PT 23m. Guillermo Pol Fernández por Juan Ramírez (B). ST Al inicio. Sebastián Villa por Miguel Merentiel (B) y Cristián Medina por Ezequiel Fernández (B); 28m. Ezequiel Zeballos por Óscar Romero (B) y Luis Advíncula por Marcelo Weigandt (B); 30m. Matías Godoy por Benjamín Rollheiser (E); 40m. Juan Cruz Guasone por Ezequiel Muñoz (E); 44m. Mateo Pellegrino por Mauro Boselli (E).