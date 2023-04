Weretilnech es favorito en las elecciones en Río Negro

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La provincia de Río Negro elegirá hoy gobernador, 46 diputados provinciales y 22 intendentes, luego de que la jurisdicción optó por desdoblar sus comicios locales de los nacionales.

Con un padrón de 589.251 electores y 1.785 mesas habilitadas para votar, Río Negro se encamina a renovar autoridades dado que la gobernadora actual, Arabela Carreras, decidió no ir en búsqueda de un nuevo mandato.

El oficialista Juntos Somos Río Negro buscará mantener la administración de la provincia durante otros cuatro años con la candidatura a gobernador del actual senador nacional Alberto Weretilneck, quien ya estuvo a cargo del Ejecutivo rionegrino desde 2012 hasta 2019.

El legislador tiene como compañero de fórmula a Pedro Pessati, el actual intendente de Viedma, quienes también encabezan las boletas de Nos Une Río Negro y de la Unión Cívica Radical.

Por Cambia Río Negro, referenciada a nivel nacional con Juntos por el Cambio (JxC), se presentará como candidato a gobernador el actual diputado nacional del PRO, Aníbal Tortoriello, junto a su compañero de fórmula Juan Pablo Álvarez Guerrero.

En tanto, la Alianza Vamos con Todos propone a la ex diputada nacional Silvia Horne como candidata a gobernadora junto al abogado barilochense Leandro Costa Brutten.

Por Unidad para la Victoria se presentará como candidato a gobernador Gustavo Casas, actual delegado de Vialidad Nacional, acompañado de Luisa Villarroel; mientras que el ex sacerdote Rafael Zamaro y Marcela Roca, se postulan como gobernador y vice de Somos Unidad Popular y Social.

Podemos Proyectar Río Negro tendrá como candidato a gobernador a Gabriel Di Tullio, quien lleva como compañero de fórmula a Hugo Cecchini.

En el caso de la izquierda, se presentan Gabriel Musa y Cecilia Carrasco, por el Frente de Izquierda, mientras que Aurelio Vázquez y Dora Rivera harán lo propio por el MAS.

El frente Primero Río Negro, referenciados a nivel nacional con el diputado libertario y precandidato presidencial Javier Milei, postula para la gobernación a Ariel Rivero junto a la escribana barilochense Sylvia Astuena.