Santa Fe exportó un 71,8% menos en productos primarios durante el primer bimestre de 2023

La histórica sequía que azotó a la región núcleo del país provocó consecuencias severas en la dinámica productiva de las provincias que abarcan el mayor área de siembra de grano. En este sentido, si bien el maíz registró una notoria baja, siendo del 27,7% interanual y exportándose 97.000 toneladas menos que en el mismo período de 2022 y la gran merma en sus cultivos a causa de la sequía, cabe hacer hincapié a su vez en la situación sumamente preocupante que se visualiza en relación a la siembra de trigo. Esto se traduce en los 313 millones de dólares menos recaudados por las pocas exportaciones de trigo, siendo el grano que mayor injerencia tuvo en la merma exportadora.

A su vez, en diálogo con UNO de Santa Fe, desde la provincia puntualizaron sobre el impacto que está teniendo la sequía también en la siembra de maíz, cuando postularon: "Hubo muy poca agua en el perfil de los suelos, sumado a que en agosto, septiembre y parte de octubre no llovió lo previsto. Esto hizo que la siembra del maíz temprano no se haga".

Las lluvias llegaron tarde para el trigo y los especialistas acertaron en vaticinar que la campaña 2022/23 sería la peor desde el 2010. La sequía generalizada fue agravada por sucesivos episodios de helada que golpearon la siembra de trigo en un momento clave para su desarrollo, un golpe que aún hoy sigue evaluándose y a cada día se multiplican los daños. Al trigo lo agarró en el peor momento, atravesando el período crítico con una falta extrema de agua.

Con este contexto, el gobierno nacional cobró retenciones por exportaciones de trigo de 9 millones de toneladas. Teniendo en cuenta que la campaña de 2021 registró un total de 21 millones de toneladas, en 2022 bajo este contexto climático e internacional que hace tiempo tampoco colabora a una mejoría general los números finales hablan de 13 millones de toneladas totales en 2022, unas ocho millones de toneladas menos.



EXPORTACIONES TOTALES

A nivel general, durante el período enero - febrero de 2023 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 1.846,3 millones. Las mismas disminuyeron 27,0% respecto del mismo período del año anterior. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una caída de 43%, mientras que los precios, expresados en dólares por tonelada, subieron 28,1% en relación a enero – febrero de 2022.

El monto de las exportaciones de productos primarios en el período analizado fue de U$S 160,9 millones, 67,2% menos que en el mismo período de 2022. Las cantidades medidas en toneladas cayeron 71,8%, acompañado por un aumento en los precios de 16,6%.

En los dos meses de 2023, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron U$S 1.461,3 millones, y mostraron una caída de 4,1% en relación al mismo período del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones cayeron 18,9%, y los precios medios aumentaron 18,3%.

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de U$S 208,6 millones, 57,9% menos que en igual período del año 2022. Los volúmenes exportados registraron una reducción de 68,4%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 33,3%.

El valor exportado de Combustibles y Energía fue de U$S 15,5 millones, reflejando una variación interanual negativa de 15,9%. Las cantidades exportadas cayeron 13,5% y los precios disminuyeron 2,7%.