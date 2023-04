Atlético: el análisis de Medrán tras el empate 2-2 ante Aldosivi

Para Ezequiel Medrán, el punto más flojo aparece a la hora de definir los encuentros. “En el análisis del partido da la sensación que fue para nosotros, si bien el empate lo conseguimos en el tramo final, nos cuesta definir los partidos y sostenerlo”, indicó el DT de Atlético de Rafaela luego del 2-2 ante Aldosivi.

“Venimos haciendo buenos partidos, el equipo viene compitiendo muy bien y nuevamente nos quedamos con la sensación de poco”, señaló Medrán, y agregó: “Hay que seguir trabajando, van 10 fechas, corrigiendo cosas y seguir mejorando”.

La doble fecha de local dejó a la Crema con un sabor agridulce. No pudo, o no supo, aprovechar la localía para sumar puntos ‘gordos’ y se tuvo que conformar con 2 de 6. Y en ambos, primero vs Estudiantes de Caseros y este último viernes ante los marplatenses, dejó la sensación que se le escaparon los triunfos. Tenía todo dado para ganar y no lo hizo.

“Cuando se gana, pierde o empata es el equipo, no hay nombres propios. Nos definimos como equipo en el día a día, los chicos se preparan con una ilusión muy grande de hacer el mejor partido”, contó Medrán, que a la hora de hablar de rendimientos individuales reconoció: “Nadie tiene asegurado el puesto, hemos rotado en varios puestos. Vamos buscando un equilibrio en todas las zonas y para tener ese equipo compacto que nos de confianza. Venimos probando y seguiremos probando”.

Sobre las modificaciones que realizó, el entrenador albiceleste comentó: “El primer cambio estábamos en ventaja, entra Delgadillo por Lagos, nos empatan y rápidamente nos pasan a ganar. La necesidad fue buscar gente con la característica ofensiva para ir en buscar el empate”.

El capitán, Claudio Bieler no tuvo un buen partido y al ser consultado por la posición que ocupó en el terreno de juego, lejos del arco rival, Medrán señaló: “Lo hace por características propias de él, que le gusta salir a defender a los costados del 5, y obviamente perdemos más fuerza en el área”.

Por último, y a modo de resumen de cómo viene Atlético en el campeonato, Medrán declaró: “Van 10 fechas, tenemos el fin de semana para analizar este bloque de 10 partidos que hemos jugados. Sacaremos conclusiones porque queremos tener un equipo protagonista, que tenga claras intenciones de animar este torneo. Debemos revisar situaciones y el CT ya empezar a preparar el partido con Madryn”.