Abrió la inscripción para el 111° Salón Nacional de Artes Visuales

El Salón Nacional de Artes Visuales es el certamen más antiguo que se celebra ininterrumpidamente en la Argentina y premia las obras más representativas del arte contemporáneo argentino. El Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe acompaña la convocatoria para esta edición 2023.

Para fortalecer el carácter federal e inclusivo rigen los cupos de 50 por ciento de participación de personas que residan fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 50 por ciento de participación femenina y 5 por ciento de participación de personas no binarias y travestis-trans. Además, se continúa con la cobertura del costo del transporte de obras seleccionadas de artistas que viven más allá del AMBA.



CATEGORÍAS ARTÍSTICAS Y PREMIOS

Los premios Salón Nacional de Artes Visuales distinguen a las tres mejores obras del conjunto de categorías (que pasan a integrar la colección de arte del Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes) y a las mejores obras no adquisición de cada disciplina artística; el premio nacional a la Trayectoria Artística reconoce la trayectoria de ocho artistas visuales que al ser distinguidos donan al Estado nacional obras de su autoría que pasan a integrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Los premios del Salón Nacional de Artes Visuales comprenden las siguientes categorías: Artes del Fuego, Dibujo, Escultura, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura, Textil y Espacio no Disciplinario. Se entrega un primer premio a la mejor obra de cada categoría y luego se establecen, de acuerdo a un criterio de ponderación, la cantidad de segundos y terceros premios.

El premio nacional a la Trayectoria Artística premia la trayectoria de ocho artistas vivas/os argentinas/os nativas/os o naturalizadas/os mayores de 60 años. Los artistas galardonados, quienes reciben una pensión vitalicia que consta de cinco jubilaciones mínimas, deben ofrecer en donación al Ministerio de Cultura hasta cinco obras relevantes de su producción, una de las cuales será seleccionada por el Jurado y pasará a integrar el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes.

Se entregan 54 premios en total, ocho pertenecientes al premio nacional a la Trayectoria Artística y 46 a los premios Salón Nacional de Artes Visuales, de los cuales 3 son premios adquisición y 43 no adquisición (por categorías). En total se repartirán más de trece millones (13.000.000) de pesos en premios.



ESCALA DE PREMIOS

Premio Presidencia de la Nación a la primera mejor obra: $1.500.000

Premio a la segunda mejor obra: $1.000.000

Premio a la tercera mejor obra: $700.000

Premios a las primeras mejores obras de cada categoría: $350.00

Premios a las segundas mejores obras de cada categoría: $240.000

Premios a las terceras mejores obras de cada categoría: $180.00



MÁS INFORMACIÓN

Para más información comunicarse a: [email protected]

Whatsapp (lunes a viernes de 9:00 a 17:00): +549 11 2569 1256.