¿Por qué las personas con hipoacusia podrían verse afectadas por la pérdida de la voz?

El Día Mundial de la Voz se celebra con el fin de concienciar sobre la importancia de la salud vocal para la comunicación, incentivando la consulta temprana ante cualquier síntoma relacionado a la voz. En muchos casos, las personas con pérdida auditiva no solo dejan de percibir los sonidos de su entorno y las voces alrededor, sino que también puede disminuir su capacidad de oírse a sí mismo y esto lleva a que su voz puede verse afectada.

“Poco a poco se empiezan a producir fluctuaciones en la intensidad de la voz, hablando más alto o más bajo de lo que correspondería. Posteriormente, se deja de percibir también las inflexiones que hacemos en la voz durante el discurso y se pierde, además, el tono de la voz”, señala el Dr. Sebastián Picciafuoco, Jefe de servicio de ORL del Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis y referente de MED-EL.

La audición es uno de los principales medios por el que una persona puede aprender y progresar su lenguaje. El tener una pérdida auditiva a temprana edad puede limitar los estímulos auditivos que se reciben del ambiente, por lo que el conocimiento del mundo puede estar incompleto y el desarrollo del lenguaje puede verse afectado.

La detección temprana de la hipoacusia, es esencial para no comprometer el desarrollo comunicativo y emocional, ya que la audición es fundamental para tener experiencias interactivas que estimulan el avance del lenguaje, cognitivo y social. Los estudios para evaluar la audición pueden realizarse desde las primeras horas de vida, y luego es necesario realizarlo cuando el niño ingresa a primer grado.

“Es importante estar atento a la posible sintomatología de pérdida auditiva, ya que hay que actuar ante las primeras alertas y acudir a la atención profesional, por esto que sugiero que se realice una audiometría, que es un examen donde se mide la capacidad de cada oído de percibir las vibraciones de diversas bandas del espectro audible”, explica el profesional de MED-EL.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5% de la población mundial (430 millones de personas) padece una pérdida de audición discapacitante (432 millones de adultos y 34 millones de niños). Se calcula que, en 2050 casi 2.500 millones de personas (1 de cada 4 personas) vivirán con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones necesitarán servicios de rehabilitación. Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene que, en Argentina la discapacidad auditiva corresponde al 18% de las discapacidades, y se distribuye en: dificultad auditiva con un 86,6% y sordera con un 13,4%.



¿Cómo prevenir problemas auditivos?



Desde MED-EL, compañía líder en soluciones auditivas implantables, brindan una serie consejos útiles sobre comportamientos diarios que pueden prevenir problemas auditivos:



● Vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia, en particular el sarampión, la meningitis, la rubéola y la parotiditis;



● Realizarse chequeos de rutina y seguir prácticas correctas de atención otológica;



● Reducir la exposición a ruidos fuertes, tanto en el trabajo como en las actividades recreativas;



● Realizar pruebas de detección de la otitis media a los niños;



● Evitar el uso de algunos medicamentos que puedan ser nocivos para la audición, a menos que sea prescrito y supervisado por un médico;



● Realizar controles periódicos a los bebés, a fin de someterlos a una evaluación y diagnóstico temprano;



● En relación con las mujeres embarazadas, realizar controles periódicos con el obstetra para evitar infecciones que puedan afectar los oídos del bebé;



● Cuando nace el niño, se debe velar para que al bebé se la hagan los estudios de chequeo universal de audición (Ley 25.415 screening auditivo universal neonatal).







