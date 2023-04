9 de Julio tratará de prolongar su recuperación en Misiones

Luego de haber transitado su mejor semana desde el inicio del torneo Federal A, 9 de Julio visitará este domingo a Crucero del Norte en uno de los partidos correspondientes a la sexta fecha de la Zona 4. El encuentro se iniciará a las 16.30 en el estadio Guacurari de Guarupá, Misiones, con el arbitraje del salteño Gustavo Benitez.

La escuadra dirigida por Maximiliano Barbero viene de conseguir su primer triunfo en el Germán Soltermam ante Gimnasia y Tiro de Salta, y con ese envión anímico tratará de sumar de visitante, algo que es una materia pendiente tras las caídas en esa condición frente a Central Norte y San Martín de Formosa, en ambos casos sin convertir. La chance parece potenciarse dado el flojo presente del elenco misionero, que aún no conoce la victoria y acumula tres empates y una caída -el domingo pasado en Formosa ante Sol de América- en el certamen.

Desde lo colectivo el León mostró una mejoría en el anterior encuentro ante uno de los mejores equipos del grupo. El desafío será mantenerlo en un campo de juego grande, donde abundarán los espacios para jugar. Ya sin la mochila de no haber convertido y con 3 puntos en la tabla, ahora se puede facilitar ese objetivo, buscando fundamentalmente que puedan llegar al gol los delanteros, tratando Barbero de seguir dándole confianza al chaqueño Ibáñez y a Nuñez.

El once titular tendrá una baja obligada en relación al triunfo del domingo pasado. Facundo Centurión, con una fecha de suspensión por su expulsión, será reemplazado por Agustín Vera.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Guarupá.

Arbitro: Gustavo Benitez. Asistentes: Agustín Luciano (Salta) y Augusto Walter (Jujuy). Cuarto árbitro: Mariano Agli (Oberá).

Horario: 16.30.

Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Walter Figueroa, Nicolás Portillo, Eric Cristaldo, Nicolás Inostroza; Lautaro Soto, Lucas Arguello, Matías Iglesias, Eduardo Bogarín; Nicolás DelSol e Ignacio Valsnagiácomo. DT: Pedro Dechat.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Jonatan Bogado, Agustín Vera, Matías Loboa y Sebastián Acuña; Alex Salcedo, Maximiliano Aguilar, Wilson Ruiz Diaz y Brian Peralta; Fernando Nuñez y Maximiliano Ibáñez. DT: Maximiliano Barbero.



RESTO DE LA FECHA

En esta jornada se destaca la disputa del duelo salteño entre Gimnasia y Tiro y Central Norte, hoy a las 16.35. Dirigirá Guillermo González (Resistencia).

Este domingo también jugarán: a las 16.45 San Martín de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia, Enzo Silvestre (Santa Fe), y a las 19, Juventud Antoniana de Salta vs. Sol de América, Lucas Cavallero (Villa Constitución). Libre: Boca Unidos de Corrientes.

Cabe acotar que por la Zona 3, Unión de Sunchales tendrá fecha libre.



POSICIONES

Sarmiento 12 puntos; Sol de América 9; Boca Unidos 8; Gimnasia y Tiro 7; Central Norte 6; Juventud Antoniana y San Martín 4; Crucero del Norte y 9 de Julio 3.