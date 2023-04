CRAR pudo darlo vuelta con una gran reacción en el final

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso por 34 a 17 frente a Los Caranchos de Rosario en uno de los partidos correspondientes a la sexta fecha del Torneo Regional del Litoral. El encuentro se jugó en la cancha Nº 2 del predio de la Ruta 70, donde el Verde perdía al cabo del primer tiempo por 12 a 7. Esta fue la cuarta victoria en el torneo para la escuadra de Alejandro Chiavón.

Fue una trabajosa victoria, más allá que los números fríos del resultado indiquen una buena diferencia, para el Círculo porque lo perdía por 17 a 10 a falta de 15 minutos e inclusive estaba en inferioridad numérica. Pero en el tramo final de la tarde logró poner el pie en el acelerador encontrando además precisión, y logró tres ties consecutivos, dos de ellos de Esteban Appó y el restante en un maul con el ingreso Jorge Requelme, que permitió el bonus ofensivo. El otro try había sido en el amanecer del encuentro, a través de Tomás Lavalle.

Con su característico juego de intensidad y dinámica, el Verde pudo destrabar en el momento justo un encuentro importante ante otro de los principales animadores del torneo.

CRAR formó con Juan Ghizzoni, Lautaro Duria y Jonatan Viotti; Juan C. Karlen e Ignacio Sapino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Santiago Kerstens (c); Agustín Cesano, Santiago Albrecht, Tomás Lavalle, Mateo Ferrero; José Francone.

Ingresaron: Martín Barberis por Duria, Jorge Requelme por Ghizzoni, Gastón Kerstens por Karlen, Martín Bocco por Lavalle y Julián Vasquez por Mateo Ferrero.

Puntos de CRAR: PT, 3' try de Lavalle convertido por Santiago Kerstens.

ST: 12' penal de Santiago Kerstens, 30' y 32' tries de Esteban Appó convertidos por Santiago Kerstens, 38' penal de Santiago Kerstens y 40' try de Jorge Requelme convertido por Santiago Kerstens.



TARDE COMPLETA

El plantel superior de CRAR tuvo una jornada ideal, ya que también ganaron los otros dos equipos ante la escuadra rosarina. La pre-reserva se impuso por 38 a 31, mientras que la reserva festejó por 33 a 20.

Cabe acotar que en la próxima fecha CRAR quedará libre y volverá a presentarse el sábado 29 recibiendo a La Salle, en el partido pendiente de la segunda fecha.



OTROS RESULTADOS

En el torneo de segunda división estos fueron los restantes marcadores: Tilcara 27 - Provincial 24; Universitario de Santa Fe 17 - Logaritmo 26 y Jockey de Venado Tuerto 21 - Alma Juniors 11. Libre: La Salle.

Posiciones: Jockey de Venado Tuerto 28 puntos; CRAR 20; Los Caranchos 19; Alma Juniors 14; Tilcara y La Salle 10; Provincial 6; Logaritmo 5; Universitario 0.