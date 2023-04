CRAR ante Los Caranchos en la reanudación del TRL

Vuelve la actividad del Torneo Regional del Litoral y el Círculo Rafaelino de Rugby estará recibiendo este sábado a Los Caranchos de Rosario, en uno de los partidos correspondientes a la sexta fecha del certamen de Segunda División. El árbitro del partido principal, previsto en su inicio para las 16, será Federico González. El cotejo de reserva dará inicio a las 14.15 con el contralor de Esteban Gutiérrez, mientras que en pre-reserva jugarán a partir de las 12.30 con arbitraje de Fernando Lauría.

La escuadra dirigida por Alejandro Chiavón irá por la recuperación, luego de la derrota sufrida el 1 de abril en Esperanza en la quinta fecha, que significó la pérdida del invicto. Luego de este partido, el Verde quedará libre y volverá a jugar el sábado 29 recibiendo a La Salle de Santa Fe en el encuentro pendiente de la segunda fecha.

Para el encuentro de hoy esta es la formación titular: Juan Ghizzoni, Lautaro Duria y Jonatan Viotti; Juan C. Karlen e Ignacio Sapino; Facundo Aimo, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Santiago Kerstens (c); Agustín Cesano, Santiago Albrecht, Tomás Lavalle, Mateo Ferrero; José Francone.



LOS DEMÁS PARTIDOS

A las 16 Tilcara de Paraná vs. Provincial de Rosario, Juan Moyano; Universitario de Santa Fe vs. Logaritmo de Rosario, Fernando De Feo; Jockey de Venado Tuerto vs. Alma Juniors de Esperanza, Carlos Perrone. Libre La Salle.



LAS JUVENILES A SANTO TOME

Por la tercera fecha del torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, CRAR visitará este sábado a Cha Roga. Los partidos tendrán en Santo Tomé estos horarios y árbitros: a las 11 M15 (Alfredo Fun); a las 11 M16 (Leopoldo Torres); a las 12.30 M17 (Mateo Ciaccio); a las 12.30 M19 (Carlos Recce).