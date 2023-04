Otra vez dejó pasar la chance en casa

(Por Darío Gutiérrez). - Otra vez se fue con una mueca de fastidio por no haber aprovechado una buena posibilidad jugando en casa. Pero a diferencia del partido con Estudiantes de Buenos Aires, donde se le esfumó el triunfo cerca del final por un grosero error propio, tras estos 90 minutos la lectura es un poco diferente porque el equipo marplatense mejoró con los cambios realizados en el segundo tiempo, y tuvo sus méritos para en ese momento dar vuelta en una ráfaga el marcador. Por eso, hay que valorar ese cabezazo bombeado de Agustín Bravo que al menos le dio un punto en el contexto de un cotejo que estaba muy complicado para la escuadra celeste. Aunque está claro que haber sumado dos puntos de seis en el Monumental es un déficit pensando en la lucha por los primeros puestos.

En el análisis general del encuentro el equipo rafaelino tuvo sus buenos momentos en el primer tiempo, especialmente luego del gol de Mauro Osores. Hasta ese momento no había pasado gran cosa, salvo algunas pinceladas de Luna desde su movilidad y gambeta, que no había podido encontrar destino de un compañero en el área; y en el campo local algunas falencias por falta de precisión en las entregas, que no resolvió con criterio Cervera fundamentalmente, en una bien tapado por Osores enmendando su propio error.

Pero llegó el córner ejecutado por Laméndola casi en la media hora y apareció muy solo en el primer palo Osores que casi sin saltar, con un buen cabezazo de pique superó a un sorprendido Bruera, para el festejo celeste.

Tras la apertura salió un poco más Aldosivi y Peano respondió bien ante un remate de Morello. Atlético antes de que termine el primer tiempo apretó un poco el acelerador, con un Soloa que se hacía patrón en la mitad de la cancha, y con un buen desequilibrio en el costado derecho, donde Laméndola ganaba el duelo personal con Escobar.

La chance más cercana fue con una buena jugada personal de Luna en el costado izquierdo, pero cuando buscó a Bieler llegó el cierre oportuno de Callegari.

El segundo tiempo arrancó más o menos similar porque el equipo de Medrán no quería que le pase lo del domingo pasado. Pero otra vez volvió a desaprovechar su momento favorable para cerrar el partido, porque se le presentaron algunos contras claras pero por malas decisiones en el último pase, o algún cierre oportuno de un defensor, quedaron en nada.

Antes del cuarto de hora, Teté Quiroz movió el banco y el triple cambio sería clave para dar vuelta el partido. Los experimentados Facundo Curuchet y Facundo Pereyra, más Brian Guerra ingresaron bien. El ex Colón se estacionó como puntero izquierdo y empezó a darle dolores de cabeza a Olguín, mientras que los otros dos se asociaron bien con Olivares para manejar la pelota.

Fue así que a los 19', Guerra en mitad de cancha alargó a Pereyra, y éste le metió el pase en diagonal a Curuchet, que le ganó a Olguín, enganchó para el medio y encaró a Peano, para convertir en una doble acción de su remate, el empate.

La Crema sintió el golpe del gol, ya no hacía pie en la mitad de la cancha, pero más allá de eso sorprendió el cambio dispuesto por Medrán, con la entrada de Llama por Soloa (luego explicó que fue táctico). Si bien el Pelado buscó la pelota y trató de meter pases filtrados o cruzados, ya Luna no estaba tan activo, Bieler tuvo una tarde con aciertos y errores, y solo quedaba de vez en cuando como opción de desequilibrio algún desborde de Laméndola, o la chance de Delgadillo que arrancó bien tras su ingreso, pero se fue diluyendo.

El Tiburón "olió sangre" y fue por más. Y por el mismo sector, el de Olguín (recordemos que Torres pagó los platos rotos del empate con el Pincha saliendo de la convocatoria), con otra acción de Curuchet metiéndose en diagonal, sacando un derechazo fuerte al que Peano no pudo contener, y en el rebote Cervera que acompañaba aprovechó para convertir.

En el tramo final Atlético atacó con más ganas que ideas, pero le alcanzó para el empate. En un tiro libre casi desde la mitad de la cancha de Llama, Bravo ganó bien en la izquierda del área, y con un cabezazo bombeado que se le metió a Bruera, estampó el 2 a 2 que no se movería.

Fue un partido del cual seguramente Medrán sacará sus conclusiones. En lo individual, buenas prestaciones de Laméndola, de Luna hasta que se cansó, de Bravo, Soloa, cumplidor Osores. En lo táctico, se prolongan los problemas en el sector derecho de la defensa y después de este encuentro cabe replantearse si de local debe mantenerse el doble "5" Soloa - Fissore. La semana hasta Deportivo Madryn es larga y se podrá trabajar en ese aspecto, pero está claro que ahora Atlético tendrá que recuperar de visitante lo que no pudo lograr en casa.



ATLÉTICO 2 - ALDOSIVI 2

Estadio: Monumental.

Árbitro: Pablo Dovalo. Asistentes: Luis Rotman y Laureano Leiva. Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Matías Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Matías Fissore (81' Gino Albertengo); Nicolás Laméndola, Facundo Soloa (67' Cristian Llama) y Manuel Ignacio Lago (62' Nicolás Delgadillo); Alex Luna (81' Gonzalo Ríos) y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Gabriel Risso Patrón, Matías Valdivia, Ayrton Portillo. DT: Ezequiel Medrán.

ALDOSIVI DE MAR DEL PLATA: Lucas Bruera; Emanuel Iñiguez, Stéfano Callegari, Manuel Guanini e Ian Escobar (41' Santiago Laquidain); Rufino Lucero (58' Facundo Curuchet), Joaquín Indacoechea (58' Facundo Pereyra), Matías Morello, Manuel Panaro (58' Braian Guerra) y Juan Manuel Olivares; Tobías Cervera (80' Gustavo Turraca). Sup: Luis Ingolotti, Facundo De la Vega, Leandro Maciel, Juan Vázquez. DT: Fernando Quiróz.

Primer tiempo: a los 29' gol de Osores (AR).

Segundo tiempo: a los 19' gol de Curuchet (A), 27' gol de Cervera (A) y 39' gol de Bravo (AR).

Amonestados: Laméndola (AR); Iñiguez e Indacoechea (A).