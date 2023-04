Fue presentado Zielinski

BUENOS AIRES, 15 (NA) - Ricardo Zielinski asumió como entrenador de Independiente y afirmó que ya tiene en su cabeza la mayoría de los jugadores que tienen que jugar, mientras que también habló de su estilo, de la situación del club y su constante predisposición para tomar el cargo.

El director técnico, de último paso por Nacional de Uruguay, tomó las riendas del primer equipo del "Rojo" y declaró: "Ya tengo en la cabeza el 90 por ciento de los jugadores que tienen que jugar. Después hablaremos y si hay alguno que no tiene que jugar. Los hemos visto a todos".

Luego, el entrenador de 63 años se refirió a su estilo de juego: "Trato de jugar de local y visitante de la misma forma. Mis equipos fueron protagonistas siempre. Me adapto a los jugadores que hay. A veces se presiona alto, a veces no, a veces hay que defender más que en otras ocasiones. No tiene sentido ir con una idea si no tenemos los intérpretes para eso. En el mundo esa discusión ya pasó, pero en Argentina todavía sucede. Los equipos de fútbol se trabajan en conjunto. Hay que ser sólidos. Todo depende de los intérpretes. Veré y hablaré con los jugadores a ver qué sistema prefieren".